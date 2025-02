Voici ce que les journalistes étrangers pensent de Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami a l'habitude des médias. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Andreas Vieider, «Dolomiten», Italie

Photo: DR

«D'un point de vue sportif, Lara est une femme extraordinaire. En revanche, en tant qu'être humain, elle a toujours été pour moi très inaccessible, elle ne montre pas autant d'émotions que d'autres. À mes yeux, c'est aussi une sorte de protection. Je me souviens de l'avoir rencontrée il y a trois ans et demi au Stelvio, lors de l'entraînement d'été. Il y avait aussi des enfants des clubs de ski de la région – ils voulaient des autographes et faire des selfies. Mais Lara n'était pas vraiment accessible. J'ai alors parlé à Pauli, le père de Lara. Il m'a dit: 'Si Lara commence maintenant, ça ne s'arrêtera jamais.' Je pense que Lara a eu le droit de se retirer. Elle suit sa voie et il n'y a pas de place pour les compromis.»

Georg Fraisl, «Kronen Zeitung», Autriche

Photo: Sven Thomann

«J'ai toujours eu une relation distante, mais très bonne avec Lara. Une expérience m'a particulièrement marqué: en route pour les Jeux olympiques de 2022, Lara est venue à ma rencontre sur l'escalator de l'aéroport de Zurich. Elle était complètement surprise, mais m'a salué avec gentillesse. Cela a été pour moi une consécration, depuis je suis fan de Lara. Globalement, c'est simplement que Lara ne veut pas être la fille parfaite – et je la comprends. En tant que journaliste autrichien, j'ai eu la vie plus facile que ceux de Suisse, car je n'ai pas eu à parler constamment à Lara pour mon travail.»

Elisabeth Schlammerl, «FAZ», Allemagne

Photo: SVEN THOMANN

«Lorsque Lara Gut s'est retrouvée sous les feux de la rampe à St-Moritz en 2008, à l'âge de 16 ans, cela m'a un peu rappelé Maria Riesch qui avait fait une apparition tout aussi spectaculaire parmi l'élite mondiale quatre ans auparavant. Mais alors que Maria aimait le tapis rouge et le public, Lara était dépassée par les événements. J'ai trouvé qu'elle était aussi laissée seule face à la convoitise du public qu'elle avait alors suscitée. Sa réputation d'athlète volontaire, un peu difficile à gérer dans les relations avec les médias, l'a toutefois plus marquée en Suisse qu'à l'étranger. Je me souviens d'une interview avec elle à Sölden, quelques mois après sa première victoire au classement général de la Coupe du monde. Elle était très bavarde et ne m'a jamais donné l'impression que cela l'ennuyait. J'ai l'impression que maintenant, à 33 ans, avec Valon Behrami à ses côtés, elle est en paix avec elle-même et avec le monde.»

Stéphane Kohler, «L'Équipe», France

Photo: Sven Thomann

«Je me souviens des Jeux olympiques de 2018 à Pyongchang. Il y avait alors eu beaucoup de tensions et d'émotions entre elle et les médias – surtout les journalistes suisses – dans la zone mixte. Par rapport aux Championnats du monde 2021, trois ans plus tard, la différence était flagrante – à Cortina, Lara semblait beaucoup plus détendue et paisible. J'ai trouvé passionnant sa décision de se retirer des réseaux sociaux – elle a sans doute perdu beaucoup d'argent, mais elle a gagné en tranquillité intérieure. Pour moi, elle a un rayonnement particulier et authentique, elle n'est pas 'fake' et ne changera pas pour plaire aux sponsors ou aux médias. Je respecte beaucoup cela.»

Andrew Dampf, AP, États-Unis

Photo: Sven Thomann

«En Amérique du Nord, le ski est loin d'être aussi populaire qu'en Suisse. Le fan de sport normal connaît sans doute Bode Miller, Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin. Mais Lara? Seuls les fans de ski savent qui elle est. Lara me rappelle un peu Bode, car comme lui, elle a une très forte personnalité. Elle a des choses en tête et va jusqu'au bout, quoi qu'en pensent les autres. C'est pour cela qu'elle est allée si loin. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la vitesse d'élocution de Lara – elle parle aussi vite qu'elle skie! Cela a certes diminué au fil des ans, mais c'est toujours aussi impressionnant. Lara est sans aucun doute un génie de la parole.»