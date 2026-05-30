La tenante du titre américaine Coco Gauff (4e mondiale) a été éliminée dès le troisième tour ce samedi par l'Autrichienne Anastasia Potapova. Fin de parcours également pour la sensation Kouame dans le tableau masculin.

AFP Agence France-Presse

Il ne fait pas bon être tête de série cette année à Roland-Garros: après les éliminations choc de Jannik Sinner jeudi et Novak Djokovic vendredi, la tenante du titre américaine Coco Gauff (4e) et sa compatriote Amanda Anisimova (6e) ont été battues au troisième tour samedi.

Lauréate de l'US Open 2023 et tenante du titre à Paris, Coco Gauff a été renversée par la puissante Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (30e). Alors que des orages étaient prévus dans les prochaines heures à Paris, la foudre a frappé peu après 20h00 sur le Central, sous la forme d'une défaite 4-6, 7-6 (7/1), 6-3 de la championne sortante.

Un peu plus tôt dans la journée, une autre Américaine membre du top 10 avait déjà pris la porte: de retour d'une blessure au poignet gauche et enrhumée, Amanda Anisimova a perdu 6-3, 4-6, 7-6 (10/3) contre la Française Diane Parry, qualifiée à 23 ans pour son premier huitième de finale en Grand Chelem.

Kouame sort par la grande porte

Le Français Moïse Kouame, 17 ans, a chuté samedi au 3e tour de son premier Roland-Garros, face au Chilien Alejandro Tabilo 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (11/9) mais sa semaine parisienne annonce un avenir prometteur.

Le natif de Sarcelles, 318e joueur mondial, a sauvé quatre balles de match dans le tie-break de la quatrième manche, avant de s'incliner, sans aucun regret, face à un spécialiste de la terre battue (36e).