Sébastien Ogier héliporté à l'hôpital après un gros accident

Grosse frayeur pour le pilote français, alors qu'il était en tête du rallye de Finlande. Les nouvelles données par le directeur adjoint de l'écurie Toyota sont rassurantes.

AFP Agence France-Presse

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) et son copilote Julien Ingrassia, qui étaient leaders du rallye de Finlande, ont eu un gros accident samedi à la fin de la 17e spéciale et ont été conduits à l'hôpital, a annoncé le WRC.

«Le pilote et le copilote ont réussi à s'extraire eux-mêmes de la voiture, ils sont conscients et ont été transférés à l'hôpital pour subir des examens médicaux», a informé le WRC, l'organisation du championnat du monde des rallyes.

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«Ils n'ont rien de cassé»

Un drapeau rouge a immédiatement été brandi pour interrompre la spéciale et permettre l'intervention des secours sur le véhicule du nonuple champion du monde, qui a exceptionnellement reformé son duo légendaire avec Julien Ingrassia ce week-end en Finlande en raison de l'absence pour raisons personnelles de son copilote habituel Vincent Landais.

«On a parlé avec eux, Sébastien est plus choqué qu'autre chose, ils n'ont rien de cassé», a déclaré le Finlandais Juha Kankkunen, directeur adjoint de l'écurie Toyota, cité par Canal+.

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La chaîne cryptée, qui diffuse le WRC, a par ailleurs indiqué qu'Ogier avait été héliporté à l'hôpital, alors qu'Ingrassia avait été conduit sur place en ambulance. «La voiture No 1 est sortie de la piste durant la 17e spéciale. Seb (Ogier) et Julien (Ingrassia) sont tous les deux hors de la voiture. Plus d'informations seront données quand elles seront disponibles», a de son côté indiqué l'équipe Toyota sur ses réseaux sociaux.

Plusieurs abandons

Ogier, encore en course pour le titre mondial bien qu'il ait fait l'impasse sur deux rallyes, effectuait une très bonne journée jusque-là puisqu'il comptait plus de vingt secondes d'avance sur son coéquipier finlandais Sami Pajari (Toyota).

Cet abandon pourrait marquer la fin de ses espoirs de décrocher une dixième couronne planétaire. Le rallye de Finlande, l'un des plus mythiques de la saison, a piégé plusieurs pilotes depuis le début du week-end. Pas moins de trois d'entre eux sont partis en tonneaux: le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), le Britannique Elfyn Evans (Toyota), leader du championnat du monde qui a réussi à repartir malgré son accident, et enfin Sébastien Ogier.

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Sami Pajari prend la tête

Au terme de la journée de samedi, c'est désormais Sami Pajari qui mène le bal. Le local de l'étape compte en effet 46 secondes d’avance sur son coéquipier suédois Oliver Solberg et semble se diriger vers un deuxième succès en WRC, deux semaines après sa première victoire en Estonie.

«C’était une bonne journée, on a été rapide. Cet après-midi on a essayé de gérer notre rythme et de continuer à prendre du plaisir. Mais il reste encore deux longues spéciales, tout peut arriver», a déclaré, un brin superstitieux, Pajari, qui n’a pas voulu évoquer sa place de leader de la course.