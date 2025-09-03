Accusé de menaces, le footballeur Breel Embolo a comparu mercredi matin devant la Cour d'appel de Bâle-Ville. Le joueur de l'équipe nationale suisse écope d'une peine pécuniaire avec sursis.

Breel Embolo à son arrivée au tribunal, mercredi matin. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

La justice de Bâle-Ville a confirmé, mercredi, en appel la condamnation du footballeur Breel Embolo pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018. Le joueur de l'équipe nationale suisse écope d'une peine pécuniaire avec sursis.

Dans son jugement, la Cour d'appel de Bâle-Ville a infligé 45 jours-amende à 3000 francs avec sursis. Il s'agit de la même peine pécuniaire que celle infligée en juin 2023, en première instance. Breel Embolo avait fait appel de ce jugement.

Il s'excuse, mais conteste toute menace

S'appuyant sur plusieurs témoignages, le président du tribunal a déclaré que les conditions d'une «lourde menace» étaient remplies. Durant le procès en appel, le footballeur a admis avoir insulté plusieurs hommes au moment des faits incriminés et s'en est excusé devant les juges. Il ne s'agissait pas de menaces, a-t-il souligné cependant en vain.

L'attaquant bâlois, qui joue désormais pour le Stade Rennais, était de sortie avec des amis, lorsqu'ils ont été confrontés à un autre groupe, il y a sept ans à Bâle. Il a dit avoir été provoqué et importuné par un membre de ce groupe, entraînant des insultes mutuelles.

Réduction de peine pour un camarade

Mercredi matin, il a demandé à pouvoir quitter le tribunal après avoir été interrogé, afin de se rendre à l'entraînement de l'équipe de Suisse en vue de son match de vendredi.

Le deuxième prévenu, un ami du footballeur, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour lésions corporelles simples, soit deux mois de moins qu'en première instance. Il avait asséné un coup de poing lors de l'altercation, brisant le nez de sa victime.