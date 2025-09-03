Breel Embolo a admis avoir insulté plusieurs hommes au moment des faits incriminés et s'en est excusé devant les juges. Il ne s'agissait pas de menaces, a-t-il souligné cependant.
L'altercation est survenue il y a sept ans à Bâle. L'attaquant qui joue désormais pour le Stade Rennais était de sortie avec des amis, lorsqu'ils ont été confrontés à un autre groupe. Breel Embolo dit avoir été provoqué et importuné par un membre de ce groupe, entraînant des insultes mutuelles.
Il rejoint l'entraînement
En juin 2023, la Cour pénale de Bâle-Ville a condamné le footballeur à une peine pécuniaire avec sursis. Breel Embolo a fait appel de ce jugement. Mercredi matin, il a demandé à pouvoir quitter le tribunal après avoir été interrogé, afin de se rendre à l'entraînement de l'équipe de Suisse en vue de son match de vendredi.