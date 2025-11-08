Magnifique résultat pour le patineur Lukas Britschgi. Le Schaffhousois a terminé sur le podium lors du NHK Trophy à Osaka. Avec un total de 246,94 point, il a toutefois terminé loin de la tête.

Lukas Britschgi termine sur le podium à Osaka

Lukas Britschgi a terminé 3e du NHK Trophy à Osaka. Photo: Hiro Komae

ATS Agence télégraphique suisse

Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé par les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato. Il ne pointait qu'au 5e rang après le programme court.

Quatrième à Angers à la mi-octobre lors de la première étape du Grand Prix 2025, Lukas Britschgi a donc fait mieux au Japon. Mais il n'a obtenu que 246,94 points au total, contre 249,04 en France. Le champion d'Europe en titre, qui a ainsi terminé à plus de 40 points du vainqueur, avait déjà terminé 3e à Osaka en 2023.