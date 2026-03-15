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Jeux Paralympiques
En slalom, Robin Cuche glane une quatrième médaille

Robin Cuche a conclu ses Paralympiques de Cortina sur une nouvelle performance. Le Neuchâtelois a décroché le bronze en slalom, s’offrant ainsi une quatrième médaille.
Publié: il y a 8 minutes
Robin Cuche a décroché une 4e médaille à Cortina.
Photo: Claudio Thoma
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ATS Agence télégraphique suisse

Robin Cuche a terminé en beauté les Paralympiques de Cortina avec une 4e médaille. Le Neuchâtelois de 27 ans a remporté le bronze en slalom catégorie debout.

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Une belle remontée

De la 6e place à mi-parcours (à 0''94 du podium), Cuche a gagné trois rangs en seconde manche. Le Neuchâtelois s'est plu dans les Dolomites avec l'or en descente et en Super-G, ainsi que l'argent en géant.

Plus fort en vitesse, Cuche a concédé 3''18 à l'intouchable Russe Alexey Bugaev. L'argent est revenu au Néo-Zélandais Adam Hall (à 2''83). Les autres Suisses, moins à l'aise en slalom, sont bien plus loin. Emerick Sierro a fini 14e et Théo Gmür 17e.

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