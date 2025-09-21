Max Verstappen domine le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, remportant sa 67e victoire en F1. Parti en pole position, le Néerlandais mène la course de bout en bout, devançant George Russell et Carlos Sainz sur le podium.

Verstappen intouchable à Bakou, les McLaren au fond du trou

Max Verstappen a remporté sa 67e victoire en Formule 1. Photo: IMAGO/PsnewZ

Parti de la pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Néerlandais a fêté le 67e succès de sa carrière en formule 1.

Max Verstappen n'a pas été menacé durant cette course menée du début à la fin. Il a pu aller signer un quatrième succès en 2025. Le quadruple champion du monde a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams-Mercedes), qui a apporté à son équipe un premier podium cette saison.

Les McLaren loin du compte

Ce week-end a été le pire de l'exercice pour les McLaren-Mercedes. Leader du championnat du monde, l'Australien Oscar Piastri est parti à la faute dès le 1er tour, comme déjà samedi lors des qualifications. Son coéquipier anglais Lando Norris n'a pas pu beaucoup en profiter, car il n'a pu faire mieux que septième. Son retard sur Piastri se monte donc à 25 points, alors que Verstappen pointe à 69 longueurs.

Les Sauber-Ferrari sont revenues bredouilles de Bakou. Gabriel Bortoleto (12e) et Nico Hülkenberg (16e) ne sont pas parvenus à se hisser dans les points.