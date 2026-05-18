Shai Gilgeous-Alexander, star d'Oklahoma City, a été élu MVP NBA pour la deuxième année de suite selon ESPN. A 27 ans, le Canadien devance Victor Wembanyama et Nikola Jokic, déjà triple lauréat du trophée Michael Jordan.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) a été élu MVP (Most Valuable Player, «joueur le plus précieux») pour la deuxième année d'affilée. C'est ce que révèle la chaine américaine ESPN dimanche en s'appuyant sur «plusieurs sources» anonymes, à quelques heures de l'annonce officielle de la récompense. Gilgeous-Alexander décroche à 27 ans un deuxième trophée Michael Jordan, qui ne reviendra donc pas aux deux autres finalistes, le Français Victor Wembanyama et le Serbe Nikola Jokic, déjà trois fois récompensé.

«SGA» a encore mené le Thunder au meilleur bilan NBA à l'issue de la saison régulière (64 victoires – 18 défaites), s'appuyant sur des statistiques individuelles brillantes (31,1 points, 6,6 passes en moyenne). Sacré champion l'an passé, OKC est favori pour une deuxième bague et affronte les San Antonio Spurs de Wembanyama dès lundi en finale de conférence Ouest.

ESPN, également diffuseur de la ligue nord-américaine, a donc devancé l'annonce officielle prévue sur Prime Video à 01h30 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la prise d'antenne avant le match 7 de la demi-finale à l'Est entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers.