Grâce aux 83 points de Bam Adebayo, Miami a écrasé Washington dans la nuit de mardi à mercredi. Cette performance majuscule lui permet de dépasser Kobe Bryant dans l'histoire des légendes de la NBA.

Quelle performance incroyable de Bam Adebayo! Le pivot américain a signé le deuxième plus haut total de l'histoire de la NBA lors du succès de Miami contre Washington. Il a explosé les compteurs avec un total époustouflant de 83 points, le deuxième plus haut de l'histoire de la NBA, permettant au Miami Heat d'écraser les Washington Wizards (150-129).

La prestation ahurissante d'Adebayo a surpassé les 81 points marqués par le regretté Kobe Bryant pour les Lakers de Los Angeles contre Toronto en 2006, et n'est devancée que par la performance légendaire de 100 points marqués par Wilt Chamberlain, avec les Philadelphia Warriors, contre les Knicks de New York en 1962.

Deux nouveaux records

Le pivot de 28 ans a inscrit 43 points à la mi-temps, dépassant ainsi déjà son record personnel de 41 unités datant de 2021 contre les Brooklyn Nets. Avec 36 lancers francs marqués sur 43 tentés, il a établi deux nouveaux records dans la ligue. Deux lancer-francs lui ont permis d'atteindre 83 points à un peu plus d'une minute de la fin. C'était le signal pour Adebayo de sortir du terrain, sous les applaudissements debout d'un public incrédule au Kaseya Center de Miami.

«Mec, j'aimerais pouvoir le revivre deux fois», a déclaré le joueur, ajoutant que son chef-d'oeuvre individuel n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, des fans et de ses coéquipiers. «Il fallait bien que quelqu'un me passe le ballon. J'apprécie que le coach ait dessiné des systèmes pour moi et ce soir tout est allé dans mon sens».

«Cel a paraît fou»

Adebayo a reconnu qu'il avait senti qu'une performance historique se profilait après sa première mi-temps, la classant ce match comme le moment le plus marquant de sa carrière. Il a aussi ressenti une satisfaction particulière d'avoir dépassé la marque de 81 points de son idole d'enfance, Kobe Bryant. «Il y a Wilt, moi et ensuite Kobe. Cela paraît fou», a dit Adebayo.

«Dans ma tête, je me demande: +Qu'est-ce qu'il me dirait?+ Parce que j'ai toujours voulu avoir une conversation avec lui», a-t-il expliqué au sujet de Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles en 2020. «Je voulais qu'il puisse vivre un moment avec le public pour vraiment profiter de cette soirée historique devant tous les fans», a souligné l'entraîneur du Heat, Erik Spoelstra. «Donc je ne l'ai pas arrêté jusqu'à ce qu'il atteigne le record de Kobe».

Wembanyama en feu

Victor Wembanyama a marqué 39 points lors du succès des San Antonio Spurs, en pleine forme, sur les Boston Celtics (125-116), une rencontre entre les deuxièmes de chaque Conférence qui pourrait être un avant-goût des finales NBA de cette saison. La star française a porté une nouvelle fois l'attaque polyvalente de San Antonio, qui a désormais remporté 16 de ses 17 derniers matchs. «Wemby» a réussi huit tirs à trois points (égalant son record en NBA), et ajouté 11 rebonds.

«Il a montré qu'il peut prendre feu et rentrer ses tirs. Ça met les défenses dans une situation compliquée, parce que s'ils se concentrent trop sur lui, ça ouvre des espaces ailleurs sur le terrain», a souligné son coach Mitch Johnson.

De'Aaron Fox a répondu présent avec 25 points, Stephon Castle a terminé avec 18 points et Devin Vassell avec 14 points. En face, Derrick White a signé 34 points pour Boston, tandis que Jayson Tatum en a ajouté 24 et Ron Harper Jr. 22 en sortant du banc. San Antonio a ainsi amélioré son bilan à 48 succès-17 revers et se trouve à seulement trois succès du leader de la Conférence Ouest, Oklahoma City Thunder (51v-15d).

Triple-double de Luka Doncic

Dans la lutte à quatre pour la troisième place de la Conférence Ouest, les Rockets et les Lakers se sont imposés tous les deux. Les Rockets ont dominé à la maison les Toronto Raptors (113-99), grâce à Kevin Durant (29 points) et Amen Thompson (23 points).

Au classement, ils devancent les Lakers, qui comptent autant de succès (40) mais une défaite en plus (25), le même bilan désormais que les Minnesota Timberwolves, justement battus à Los Angeles (120-106). Luka Doncic a signé un triple-double (31 points, 11 rebonds, 11 passes) pour les locaux, tandis que son coéquipier Austin Reaves a ajouté 31 points. Le quatrième larron, Denver, est lui à 39 victoires-26 défaites, avant d'affronter les Rockets, les Spurs et les Lakers lors de ses trois prochains matches.