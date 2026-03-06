LeBron James bat le record de paniers marqués en NBA

Le «King» LeBron James s'est emparé d'un nouveau record jeudi soir, celui du nombre de paniers marqués en saison régulière NBA. Il a dépassé les 15'837 paniers de la légende Kareem Abdul-Jabbar.

ATS Agence télégraphique suisse

LeBron James s'était emparé il y a trois ans du record le plus marquant, celui du nombre de points inscrits, dépassant déjà Abdul-Jabbar, qui avait fixé une barre longtemps considérée comme infranchissable à 38'387 points. LeBron avait battu ce record avec un bien plus petit nombre de paniers rentrés, lui qui a profité du tir à trois points, apparu au cours de la carrière d'Abdul-Jabbar, qui n'en avait inscrit... qu'un seul!

Jeudi soir, face à Denver, le vétéran des Los Angeles Lakers, âgé de 41 ans dans sa 23e saison NBA, un autre record, a dépassé les 15'837 paniers en fin de premier quart-temps d'un «jump shot» à mi-distance après s'être retourné face au cercle.

Avec 7 tirs réussis (16 points, 8 passes) lors de la défaite 120-113 des Lakers, LeBron James a porté le record à 15'842 paniers marqués. Le quadruple champion NBA s'est fait une frayeur en fin de rencontre, se plaignant du coude gauche après une chute, avant de revenir sur le parquet.