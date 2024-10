Marc Marquez a fêté son 3e succès de la saison dans un GP dominical. Photo: JOEL CARRETT

ATS Agence télégraphique suisse

L'Espagnol Marc Marquez a remporté le Grand Prix d'Australie devant son compatriote Jorge Martin, fêtant ainsi son 62e succès en MotoGP. Troisième dimanche, Francesco Bagnaia perd du terrain sur Martin au championnat du monde.

L'Italien, qui avait terminé 4e d'un sprint remporté par Jorge Martin la veille, accuse désormais 20 longueurs de retard sur l'Espagnol. Le double tenant du titre avait entamé le week-end à Phillip Island avec un handicap de 10 points, après avoir signé le doublé sprint/GP deux semaines plus tôt.

Un duel de haute voltige

Marc Marquez (Ducati-Gresini) et Jorge Martin (Ducati-Pramac) ont livré une intense bataille dimanche pendant toute la course. Celle-ci a finalement tourné à l'avantage du sextuple champion du monde qui remporte son troisième Grand Prix de l'année, prouvant son retour au sommet même s'il n'a plus de chances de remporter le championnat.

Marquez a toutefois pris un très mauvais départ avec un spectaculaire dérapage de sa roue arrière et s'est retrouvé septième alors que Jorge Martin s'est parfaitement élancé, suivi de Marco Bezzecchi (Ducati VR46) et Francesco Bagnaia (Ducati).

Le leader du championnat a vite creusé l'écart alors que, derrière lui, Bezzecchi chutait. Mais comme la veille lors de la course sprint, Marc Marquez a entamé une implacable remontée, apparaissant à la troisième place après sept tours derrière Bagnaia qu'il attaquait rapidement, les deux pilotes se rapprochant de Martin.

Noah Dettwiler présent malgré sa fracture

Les trois pilotes se lançaient alors dans un combat acharné, leurs poursuivants étant vite relégués à près de quatre secondes. Francesco Bagnaia se faisait toutefois rapidement décrocher. Et si Martin arrivait à résister à la pression de Marquez jusqu'à quatre tours du drapeau à damier, le sextuple champion du monde le dépassait sans coup férir pour s'imposer avec près d'une seconde d'avance.

Présent en Australie alors qu'il s'est fracturé le coccyx en chutant à Motegi, Noah Dettwiler (KTM) n'a jamais pu croire en un top 15 dans la course des Moto3. Le Bâlois s'est classé 21e et avant-dernier, à plus de 50 secondes du champion du monde 2024 David Alonso (CFMoto).