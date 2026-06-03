UK Athletics devra verser 370'000 francs d'amende à la suite du décès d'Abdullah Hayayei. Le sportif émirati avait perdu la vie après qu'une barre métallique l'avait heurté avant les championnats du monde de para-athlétisme à Londres en 2017.

AFP Agence France-Presse

La fédération britannique d'athlétisme a été condamnée mardi à verser une amende de 350'000 livres (l'équivalent de 370'000 francs) après le décès d'un athlète paralympique, heurté par une barre métallique durant un entraînement en 2017.

Abdullah Hayayei, sportif émirati de 36 ans, a succombé à ses blessures sur un site d'entraînement de l'est de Londres en juillet 2017, trois jours avant l'ouverture des championnats du monde de para-athlétisme auxquels il devait prendre part.

«Tout à fait évitable»

L'athlète handisport, spécialiste du lancer de poids, de disque et de javelot, s'entraînait lorsqu'une partie d'une cage de lancer lui est tombée dessus. Un juge londonien, Richard Marks, a qualifié son décès de «tragique, prématuré et tout à fait évitable» en faisant connaître sa décision, mardi.

Il a condamné UK Athletics à une amende de 350'000 livres, auxquels s'ajoutent 44'000 livres (environ 47'000 francs) en frais de justice. L'ancien directeur sportif de l'UKA, Keith Davies (79 ans), a lui été condamné à 175 heures de travaux d'intérêt général.