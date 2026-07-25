Les Mondiaux de Hong Kong débutent difficilement pour la Suisse : Pauline Brunner et Aurore Favre ont été éliminées samedi en individuel à l'épée, Brunner s'inclinant en 8e de finale face à l'Américaine Hadley Husisian.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a manqué samedi une première opportunité de décrocher une médaille aux Mondiaux de Hong Kong. Pauline Brunner a été éliminée en 8e de finale du tournoi individuel à l'épée, alors qu'Aurore Favre a été sortie un tour plus tôt. Comme aux JO 2024, Pauline Brunner a dû s'incliner devant l'Américaine Hadley Husisian, tête de série no 5 du tableau à Hong Kong. Battue en prolongation deux ans plus tôt à Paris au stade des 16es de finale, elle a été dominée plus nettement samedi.

La Chaux-de-Fonnière de 31 ans a été battue 15-11 par Hadley Husisian au 3e tour du tableau réunissant les 64 meilleures. Elle avait maîtrisé son sujet dans ses deux premiers duels de la journée, matant successivement l'Espagnole Silvia Gomez Lopez (15-9) et la Taïwanaise Lim Taehee (15-11).

Deuxième Suissesse qualifiée pour le tableau final, Aurore Favre s'est quant à elle arrêtée en 16es de finale. La Valaisanne s'est inclinée 15-11 devant l'Italienne Giulia Rizzi, après avoir dominé l'Espagnole Dana Rapozzo 15-10 au 1er tour. Les épéistes masculins disputeront quant à eux la phase finale de l'épreuve individuelle dimanche. Trois Helvètes seront en lice: Sven Vineis affrontera le Canadien Ruibo Xiao, Lucas Malcotti l'Estonien Sten Priinits et Alexis Bayard le Russe Dmitriy Gusev.