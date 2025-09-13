DE
M23 aux mondiaux de VTT
Finn Treudler sacré en cross-country

La Suisse brille aux Mondiaux de VTT à Crans-Montana. Finn Treudler, 22 ans, remporte l'or en cross-country des moins de 23 ans, sa troisième médaille de la compétition. Une victoire éclatante pour le jeune Zurichois, trois jours après son anniversaire.
Publié: 13:28 heures
La joie de Finn Treudler, nouveau champion du monde M23.
Photo: MAXIME SCHMID
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le dernier week-end des Mondiaux de VTT a démarré de manière idéale pour la Suisse. Finn Treudler s'est paré d'or dans l'épreuve de cross-country des moins de 23 ans samedi à Crans-Montana.

Battu de peu en short-track dans ces joutes valaisannes à Zermatt, où il a dû se contenter d'une médaille d'argent, Finn Treudler savoure sa revanche. Il s'est offert samedi un superbe cadeau, trois jours après son 22e anniversaire.

Le grand espoir zurichois a dominé les débats pour devancer de 54 secondes son dauphin, le Canadien Cole Punchard. Il s'agit même de sa troisième médaille dans ces Mondiaux, lui qui faisait partie de l'équipe «bronzée» en relais mixte.

