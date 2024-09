ATS Agence télégraphique suisse

Noemi Rüegg, ici lors du Tour de Romandie féminin début septembre, espère briller aux Mondiaux de Zurich. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Noemi Rüegg fera partie samedi du cercle élargi des candidates au podium de la course en ligne des Mondiaux à Zurich. La Suissesse a beaucoup progressé cette année et voudra briller devant son public.

Lors de ses deux premières années dans le peloton, Noemi Rüegg a dû assumer un rôle d'équipière dans le team Jumbo-Visma, sa mission étant d'aider les autres à briller. Mais la Suissesse s'est rendu compte qu'elle avait les capacités pour faire davantage.

Un changement qui porte ses fruits

Elle a ainsi changé d'air au début 2024 et rejoint la nouvelle équipe EF Education-Cannondale. La formation américaine travaille avec une philosophie différente, avec peu de hiérarchie et une pression moindre sur les coureuses.

La coéquipière est devenue une cycliste en vue, qui se met régulièrement en évidence. Depuis juin, elle arbore le maillot rouge à croix blanche de championne de Suisse et a décroché une belle 7e place lors de la course en ligne des JO de Paris.

A domicile, la course de samedi sera le dernier point d'orgue de sa saison. Noemi Rüegg estime être dans une forme similaire à celle qu'elle avait à Paris. Elle a pu reconnaître le parcours en disputant le relais mixte mercredi et dit l'apprécier.

Un autre atout pour la Suisse

La Zurichoise ne sera pas l'unique atout du camp suisse. Elise Chabbey aura aussi un rôle de leader. «Nous avons des profils similaires. Elise peut essayer d'attaquer et de prendre une échappée», glisse Noemi Rüegg, qui va pour sa part essayer de rester avec le peloton de tête le plus longtemps possible.

«Mais ce sera sans doute dur. Je ne sais pas si je pourrai suivre les toutes meilleures jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien arriver avec un petit groupe devant pour la victoire», dit-elle.