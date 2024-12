Kevin Fiala (de dos) est félicité par un coéquipier après avoir marqué le 2-2 face aux Senators. Photo: Mark J. Terrill

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Fiala s'est montré décisif samedi en NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist dans un match gagné 5-2 par les Kings face à Ottawa à Los Angeles.

Menés 2-1 après 26'11, les Kings ont égalisé à 2-2 seulement 75 secondes plus tard grâce au 9e but inscrit cette saison par Kevin Fiala. Auteur de la passe décisive sur le 4-2 marqué par Adrian Kempe à la 57e en supériorité numérique, le vice-champion du monde 2024 a été désigné première étoile de cette rencontre.

Cette victoire est la troisième fêtée consécutivement par la franchise de Los Angeles, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné plus de deux matches d'affilée cette saison. Deuxièmes de la Pacific Division avec 31 points, ils n'accusent que 5 longueurs de retard sur les co-leaders de la Conférence Ouest Winnipeg et Minnesota.

Josi et Meier en mode collectif

Une équipe de Minnesota qui a elle aussi cueilli son troisième succès de rang samedi, aux dépens de Nashville (3-2 après prolongation). Auteur d'un doublé la veille dans un match perdu face à Tampa Bay, le défenseur bernois Roman Josi s'est donc à nouveau illustré en vain. Le capitaine de Nashville a réussi 2 assists face au Wild.

Nico Hischier (1 but) et Timo Meier (2 assists) n'ont quant à eux pas pu mener les Devils à la victoire face à Washington, qui a pour sa part décroché son quatrième succès d'affilée (6-5). Mené 4-2 après avoir encaissé trois buts consécutifs en infériorité numérique, New Jersey a recollé à 4-4 à la 45e avant de craquer en encaissant deux buts en 10 secondes à six minutes de la fin.