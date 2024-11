Une ancienne star de NHL se bat dans un restaurant

1/6 Paul Bissonnette (à droite) n'était jamais contre un petit combat à main nue sur la glace. Photo: Keystone

Ramona Bieri

En 2003, Paul Bissonnette a été drafté au 4e tour et en 121e position par les Pittsburgh Penguins. Sur la glace, l'homme de 39 ans aujourd'hui s'est fait un nom en tant que collectionneur de pénalités, notamment pour des bagarres à mains nues. Le Canadien a écopé de 340 minutes de pénalité en 202 matches de NHL, et de 653 en 270 matches de AHL.

Il a mis un terme à sa carrière en 2017 et travaille désormais comme consultant à la télévision. Paul Bissonette n'a toutefois pas oublié comment se défendre avec les poings. Tout récemment, il a été impliqué dans une bagarre. Dans une vidéo publiée sur la plateforme X, il décrit ce qui s'est passé. Il était assis dans son restaurant habituel lorsqu'il a vu un groupe d'ivrognes faire du grabuge à côté de lui. L'un d'entre eux a été prié de quitter le restaurant. Mais au lieu de cela, il s'en est pris au gérant.

«C'est un restaurant familial. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui aurait pu l'aider, raconte l'ancien joueur. Je me suis donc approché, j'ai attrapé l'homme par le bras et je lui ai dit: 'Monsieur, si vous continuez à harceler et à agresser le personnel, nous aurons des problèmes'.» La situation a ensuite dégénéré. «Sans comprendre ce qui se passait, j'ai été attaqué par environ quatre types», développe Paul Bissonnette dans le podcast «Spittin' Chiclets».

Coups de pied à la tête

«Je donne des coups de poing et j'en reçois. Je me fais plaquer contre le bar et ma chemise est déchirée», raconte-t-il. La bagarre s'est poursuivie sur le parking. «J'ai dû me défendre contre cinq à sept hommes, j'ai été plusieurs fois au sol.» Mais Paul Bissonnette a aussi distribué de puissants coups. Alors qu'un employé du restaurant était plaqué contre une voiture, le hockeyeur l'a alors «frappé d'une belle droite et il a immédiatement plié».

Mais cette action a rendu ses adversaires encore plus agressifs. Ils s'en sont pris à l'ex-professionnel de NHL, l'ont jeté au sol et lui ont donné des coups de pied à la tête et au cou. Par chance, Paul Bissonnette s'en sortira sans grave blessure - notamment parce qu'il a cherché à se protéger et que la police est arrivée rapidement sur les lieux. Six personnes ont été arrêtées. Désormais, l'homme est surtout en colère. Selon lui, le comportement de ses poursuivants était tout simplement inacceptable.