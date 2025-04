Deux eagles et quatre birdies. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a vécu une journée exceptionnelle à Augusta. Le no 2 mondial a pris la tête du Masters avant le dernier tour.

Rory McIlroy abordera le dernier tour du Masters en tête. Photo: CJ GUNTHER

ATS Agence télégraphique suisse

Rory McIlroy, auteur d'un début et d'une fin de journée fantastiques samedi, s'est placé en tête du Masters avant le dernier tour. Le no 2 mondial espère enfin enfiler dimanche la veste verte de vainqueur du dernier grand tournoi qui manque à son palmarès.

Le dernier Majeur qui lui manque

Le Nord-Irlandais âgé de 35 ans compte deux coups d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau. Le chouchou du public a rendu une nouvelle carte de 66 samedi (6 sous le par) magnifiée par deux eagles et quatre birdies, pour un score total de -12.

Vainqueur des trois autres Majeurs, McIlroy n'a jamais remporté le Masters, le plus prestigieux. Et il n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem depuis 2014, enchaînant les désillusions et les places d'honneur.

Tout reste à faire

Mais le Nord-Irlandais sait que rien n'est fait, lui qui avait caviardé une avance de quatre coups le dimanche à Augusta en 2011, ou encore laissé passer la victoire sur le fil face à Bryson DeChambeau, justement, à l'US Open l'an passé, son dernier crève-coeur.

« Je sais mieux que quiconque ce qu'il peut arriver lors d'un dernier tour ici Rory McIlroy, no 2 mondial »

Rory McIlroy a toutefois remporté quatre des cinq Majeurs dont il a abordé la dernière journée en tête. «Je pense que je dois garder à l'esprit qu'il reste encore beaucoup de chemin. Je sais mieux que quiconque ce qu'il peut arriver lors d'un dernier tour ici», a-t-il souligné.

«Je suis très expérimenté, je veux aussi garder à l'esprit que, peu importe ce qui arrive demain (dimanche), je serai capable de réagir», a ajouté McIlroy qui, en cas de succès final, rejoindrait Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods, les seuls à avoir remporté tous les Majeurs chez les hommes.

Une journée exceptionnelle

Samedi, Rory McIlroy a débuté parfaitement avec six trous en trois coups, dont un eagle au no 2. «C'était évidemment un départ de rêve, a-t-il commenté. J'ai frappé deux coups parfaits au no 1, puis j'ai rentré mon putt, avant trois coups parfaits au no 2 et trois autres au no 3», s'est-il félicité.

Son second eagle est survenu au trou no 15 et lui avait donné temporairement quatre coups d'avance, avant que Bryson DeChambeau ne réussisse trois birdies sur les quatre derniers trous. Les deux joueurs disputeront la même partie dimanche.

Le Canadien Corey Coners occupe la 3e place à quatre coups du leader, suivi deux coups plus loin par l'ancien vainqueur Patrick Reed et le 2e de l'an passé, le Suédois Ludvig Aberg. L'Anglais Justin Rose, qui avait attaqué la journée en tête, s'est manqué avec une carte de 75 (+3), le plaçant à sept coups de McIlroy. A égalité à la 6e place se trouve aussi le no 1 mondial américain Scottie Scheffler, tenant du titre, qui a joué son 3e tour dans le par.