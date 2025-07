1/2 Alex De Minaur (à gauche) tente de consoler Alejandro Davidovich Fokina après leur finale à Washington Photo: WILL OLIVER

ATS Agence télégraphique suisse

Alex De Minaur est revenu de très loin avant de conquérir le titre à Washington dimanche. L'Australien a dû écarter trois balles de match en finale face Alejandro Davidovich Fokina. De Minaur s'est imposé 5-7 6-1 7-6 (7/3) pour cueillir son 10e trophée sur le circuit principal et priver l'Espagnol d'un tout premier titre. Il va retrouver le top 10 du classement ATP grâce à ce sacre.

Mené 5-3, 30/0 dans le set décisif, puis trois fois à un point de la défaite sur son service à 5-4, Alex De Minaur est finalement sorti victorieux de la finale en un peu plus de trois heures au tie-break, sur un ace, dès sa première occasion. Le scénario peut difficilement être plus cruel pour Davidovich Fokina, déjà accroupi tête baissée avant le dernier point, et inconsolable sous sa serviette à l'issue du match, malgré la délicate accolade de son adversaire.

A 16 millimètres près

A 26 ans, le no 2 espagnol reste lesté du statut peu enviable de joueur le mieux classé à ne pas avoir encore remporté de tournoi sur le circuit ATP. Pire, c'est la deuxième fois – en quatre finales – qu'il se procure en vain des balles de match. En février à Delray Beach, il en avait manqué deux contre le Serbe Miomir Kecmanovic.

Sur la troisième balle de match de Davidovich, De Minaur n'a dû sa survie qu'à 16 millimètres, selon l'ATP, quand son lob de défense a accroché la ligne de justesse. Maigre consolation pour l'Espagnol: il s'apprête à faire son entrée dans le top 20 du classement mondial, à la 19e place.