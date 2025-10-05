Publié: il y a 49 minutes

Recrue estivale du Stade Rennais, Breel Embolo n’a pas tardé à ouvrir son compteur en Ligue 1. Auteur du premier but de son équipe sur la pelouse du Havre, l’attaquant suisse a cru signer un doublé avant de voir la VAR lui refuser sa seconde réalisation.

Premier but de Breel Embolo avec son nouveau club

Premier but de Breel Embolo avec son nouveau club

Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes en Ligue 1. L'attaquant suisse a ouvert le score lors de la 7e journée sur la pelouse du Havre. Le match s'est conclu sur un nul 2-2.

Arrivé de Monaco à la fin du mercato, Embolo (28 ans) a ainsi marqué lors de sa quatrième apparition en championnat avec son nouveau club. Il a trouvé le chemin des filets en début de rencontre (10e) puis à la 70e, mais cette deuxième réussite a été invalidée par la VAR.