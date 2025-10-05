DE
La VAR annule son doublé
Premier but de Breel Embolo avec son nouveau club

Recrue estivale du Stade Rennais, Breel Embolo n’a pas tardé à ouvrir son compteur en Ligue 1. Auteur du premier but de son équipe sur la pelouse du Havre, l’attaquant suisse a cru signer un doublé avant de voir la VAR lui refuser sa seconde réalisation.
Publié: il y a 49 minutes
Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo a débloqué son compteur avec Rennes en Ligue 1. L'attaquant suisse a ouvert le score lors de la 7e journée sur la pelouse du Havre. Le match s'est conclu sur un nul 2-2.

Arrivé de Monaco à la fin du mercato, Embolo (28 ans) a ainsi marqué lors de sa quatrième apparition en championnat avec son nouveau club. Il a trouvé le chemin des filets en début de rencontre (10e) puis à la 70e, mais cette deuxième réussite a été invalidée par la VAR.

