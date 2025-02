Kyshawn George et Washington ont subi la loi des Bucks de Kyle Kuzma vendredi. Photo: Nick Wass

ATS Agence télégraphique suisse

La pause du All-Star Game n’a pas changé grand-chose pour Washington en NBA. Battus 104-101 par Milwaukee, les Wizards de Kyshawn George ont subi vendredi leur cinquième défaite consécutive, la 46e en 55 matchs cette saison.

Meilleur rebondeur de son équipe avec neuf prises, Kyshawn George a vécu une soirée difficile sur le plan offensif. Le « rookie » valaisan n’a rentré qu’un seul de ses 11 tirs (1/5 à trois points, 0/6 à deux points) et a terminé avec seulement quatre points. Il a néanmoins ajouté cinq passes décisives et deux contres à sa ligne de stats.

Les Wizards en manque d'inspiration

Kyshawn George n’a pas été le seul Wizard en manque d’adresse. Jordan Poole (11 points à 3/11 au tir) et Khris Middleton (12 points à 4/10) n’ont pas brillé non plus. Khris Middleton, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs, a d’ailleurs manqué un tir à trois points à 3''1 du buzzer, privant son équipe d’une égalisation à 104-104.

Échangé contre Middleton au début du mois, Kyle Kuzma s’est en revanche illustré pour son retour à Washington. L’ailier a cumulé 19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives dans une rencontre où les Bucks ont dû composer sans Damian Lillard (touché à une cuisse) ni Bobby Portis Jr (suspendu 25 matchs pour usage d’un produit dopant).