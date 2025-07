Kyshawn George et Berkan Kutlu ont un terrain à leur nom

Monthey ne compte plus un mais bien trois lieux sportifs dédiés à un athlète parmi les plus connus de la ville. Depuis ce mardi, un terrain de basket a été baptisé au nom de Kyshawn George et un terrain de football au nom de Berkan Kutlu.

Monthey possède deux sportifs en activité reconnus par un terrain à leur nom: Keyshawn George et Berkan Kutlu. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Littéralement assailli par les demandes d'autographes, Kyshawn George (21 ans) savourait l'instant en compagnie de son frère Jamal (Pully-Lausanne Foxes) et ses parents. «Avoir un terrain à son nom, c’est tout de même un peu spécial. Ça fait plaisir de voir que la ville d’où on vient, où j'ai tapé au ballon, soit reconnaissante de ce que j’ai pu faire», a résumé le troisième joueur suisse ayant débuté en NBA, c'était en 2024.

Aligné à 68 reprises la saison dernière, le Bas-Valaisan a joué plus de 26 minutes pour 8,7 points, 4,2 rebonds et 2,5 assists. «Pour une première saison, j’ai eu de la chance de beaucoup jouer et de pouvoir progresser.» George quittera le Chablais, mercredi, direction Washington pour y disputer la Summer League avec un club où il est encore sous contrat pour une saison. «Je suis bien à Washington. J’adore cette ville, le stade et l’organisation. Je ne vois pas pourquoi je changerais.»

Des exemples à suivre

Jusqu'ici, seul Philippe Pottier (1938-1985), international suisse de football à 16 reprises et membre du Stade Français, l'un des meilleurs clubs de l'Hexagone de 1961 à 1965, possédait un stade à son nom, à Monthey. La liste compte désormais le nom du triple champion de Turquie en titre avec Galatasaray, Berkan Kutlu (27 ans) qui a désormais l'un des terrains de football annexe de la zone sportive du Verney, à son nom.

«C’est un grand honneur, j’en ai même les frissons. Cela dépasse l’entendement», avouait l'intéressé, juste avant la cérémonie de la pose d'une plaque commémorative. «Outre mes titres, c’est surtout ma progression qui a été honorée en passant, en trois ans, de la 2e ligue interrégionale à Monthey à obtenir cinq trophées en Turquie», estime celui qui rêve de briller en Champions League lors de la prochaine saison.

Les deux sportifs ont été honorés par la Ville de Monthey comme symboles d'abnégation et de travail et pour les progrès effectués. Ils sont devenus de véritables exemples à suivre, estiment les autorités locales.