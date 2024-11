Lausanne-Sport accueille Servette pour prendre sa revanche

Après un premier match remporté par les Grenats, Lausanne et Genève se retrouvent pour le deuxième derby lémanique de la saison. Les deux clubs romands espèrent surfer sur leur série de résultats positifs.

Dereck Kutesa affiche une forme étincelante. Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

La 13e journée de Super League se termine dimanche par un intéressant derby lémanique. A la Tuilière, Lausanne accueille Servette pour une rencontre entre deux équipes en forme.

Depuis la baffe 6-0 encaissée face à Bâle le 11 août, les Genevois n'ont en effet plus connu la défaite en championnat. Quatre victoires et trois nuls.

Et surtout les Grenat peuvent s'appuyer sur le meilleur buteur de Super League, Dereck Kutesa. Avec six buts lors des six dernières parties, le Genevois est en feu.

Lausanne mérite d'y croire

Heureusement, Lausanne-Sport traverse une bonne passe actuellement. Le club dirigé par Ludovic Magnin couche sur trois succès, sans encaisser de buts. Un goal average de 8-0 qui pourrait vaciller si les défenseurs vaudois ne surveillent pas Kutesa.

Le LS peut de son côté compter sur Alvyn Sanches, auteur de 5 buts lors des six derniers matches de son équipe en championnat. Les deux autres matches dominicaux mettront aux prises Yverdon en déplacement à Lugano et Lucerne qui reçoit GC.