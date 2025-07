«Environnement de compétition équitable» Le comité olympique américain exclut les femmes transgenres après le décret de Trump

Les femmes transgenres américaines ne pourront plus participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques et paralympiques. Le Comité olympique et paralympique des Etats-Unis a changé sa politique pour se conformer au décret de Donald Trump.

Publié: 15:44 heures