Alors qu'Alex Fiva se réjouit de sa médaille de bronze, son compatriote Ryan Regez fait face aux critiques allemandes. Le Suisse fait son autocritique après la course de ski-cross olympique.

Nicola Abt

Les Allemands étaient furieux après la course olympique. «Cela n’avait plus rien à voir avec du ski-cross!», fulmine le skieur allemand Renn Cornel dans l’aire d’arrivée. C’est une action du Suisse Ryan Regez qui l’a mis hors de lui. Mais que s’est-il passé?

L’incident tant commenté s’est produit en demi-finale du ski-cross. Le Bernois est une nouvelle fois parti comme une fusée. Pendant longtemps, le tenant du titre Ryan Regez a dominé la course avec autorité. Jusqu’à ce qu’il se redresse un peu trop tôt après un saut, gêné par la neige fraîche. Il perd alors de la vitesse. Son coéquipier Alex Fiva le dépasse sur la droite. L’Allemand Tim Hronek tente d’en faire de même.

Mais Ryan Regez, déséquilibré, bloque Tim Hronek avec le bras au niveau du cou. Les deux athlètes perdent leur élan et restent à quai en demi-finale. Accident de course ou geste intentionnel? «C’était tout simplement antisportif et cela coûte à 'Timi' sa place en finale, voire une médaille. Franchement, je n’ai encore jamais vu ça», déclare Tobias Müller, expert du ski-cross pour la chaîne ARD.

Les excuses ne calment pas les Allemands

La direction de course a vu les choses de la même manière. Ryan Regez a écopé d’un carton jaune pour son infraction et n’a pas été autorisé à prendre le départ de la petite finale. «Pour ce genre d’action, il faut des amendes élevées. Il faut un signal dissuasif clair», réclame Renn Cornel.

Qu'en dit Ryan Regez? Déçu, il s'est présenté en zone mixte et s'est exprimé sans détour: «Mon geste était antisportif. Je l’ai complètement sorti de la course. Je suis vraiment désolé. Si je pouvais, je reviendrais en arrière.» Des mots forts qui ne suffisent toutefois pas à apaiser les Allemands. Quelques minutes après Ryan Regez, Tim Hronek se présente à son tour devant les médias. Interrogé sur les excuses du Suisse, il fait non de la tête: «Cela ne me rend rien. À mes yeux, son geste reste antisportif.»

Ainsi, Ryan Regez passe du statut de favori à celui de coupable, alors qu’il semblait longtemps en route vers un rôle de héros. Le Bernois avait brillé en qualifications en signant le meilleur temps. Il avait également remporté son quart de finale avec autorité. «C’est terriblement frustrant. Il y a tellement d’amis et de membres de ma famille ici et je n’ai pas été à la hauteur. C’était l’erreur de trop», confie-t-il d’une voix tremblante.