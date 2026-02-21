L'horrible blessure de Kamila Sellier en short-track

Le quart de finale du 1500 mètres en short-track a été marqué par une grave chute de Kamila Sellier. La patineuse polonaise a chuté à grande vitesse et a reçu le patin d'une concurrente en plein visage.

Blick Sport

La Polonaise Kamila Sellier, qui participait aux quarts de finale du 1500 m en short-track vendredi aux JO de Milan Cortina, a été victime d'un accident effrayant. Touchée au visage par la lame du patin d'une autre concurrente, elle a dû être évacuée sur une civière.

La Polonaise a été immédiatement prise en charge derrière une bâche blanche, puis évacuée de la patinoire avant d'être transportée à l'hôpital. Heureusement, l'athlète a levé le pouce pour rassurer le public.

Konrad Niedzwiedzki, chef de mission de la Pologne, a donné de ses nouvelles: « La coupure à la joue a déjà été recousue.» On soupçonne une blessure plus grave au niveau de l'os zygomatique, car il y a «un gonflement important» à cet endroit. Kamila Sellier est restée consciente tout au long de l'incident.