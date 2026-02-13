Pour son entrée en lice dans les JO, l'équipe de Suisse a assuré l'essentiel en gagnant 4-0 contre la France. Voici les faits marquants de cette rencontre inaugurale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’action

Au moment où Janis Moser a pris le puck dans sa propre zone, il paraissait compliqué de l'imaginer inscrire le 2-0 un instant plus tard. Pourtant, c'est précisément ce qui est arrivé. Le défenseur du Lightning de Tampa Bay a prouvé pourquoi il était devenu l'un des défenseurs les plus dominants de NHL. Surtout reconnu et adoubé pour son jeu défensif en Amérique du Nord, il a également montré qu'il avait un sérieux flair offensif. Ce ne sont probablement pas les défenseurs français passés en revue qui diront le contrait.

L’info

Qu'ont en commun Damien Riat, Janis Moser et Timo Meier? Oui, ils ont marqué face à la France. Mais pas seulement. Ils ont inscrit leur premier but aux Jeux olympiques à l'occasion de leur premier match à ce niveau. Les deux attaquants et le défenseur n'avaient encore jamais disputé de JO en carrière et ont fêté de la plus belle des manières cette grande première.

Le tournant

51e minute. Quel coup de patin signé Roman Josi! Alors que la Suisse se trouvait englué dans une rencontre devenant peu à peu pénible, le capitaine a décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. D'une percée ravageuse, le Bernois a contourné un défenseur puis la cage gardée par Antoine Keller. Après avoir attiré tous les regards, il a déposé le puck sur la palette de Timo Meier qui s'est retrouvé seul face à un filet désert. Le match était (enfin) plié.

Plus sur le sujet JO 2026 Leonardo Genoni a tenu le choc Suisse - France, les trois étoiles du match

Le chiffre

7 tirs. Sven Andrighetto a été de loin le Suisse le plus remuant durant cette rencontre et n'a clairement pas été récompensé. Il a notamment touché une fois le poteau d'Antoine Keller.

La stat avancée

94,8%. Sans être franchement convaincante, l'équipe de Suisse a tout de même dominé son homologue française. Cela se voit notamment clairement au niveau des expected goals (4,7 à 1,3). Cet écart lui donnait théoriquement 94,8% de chances de gagner. Ce 4-0 est donc logique d'un point de vue statistique.

La phrase

« «Je n'ai pas encore reçu le puck pour mon premier but aux Jeux olympiques, mais si on me le donne, je vais lui trouver une jolie place.» Damien Riat, auteur du 1-0. »

L’image

Ce 3-0 était presque trop facile pour Timo Meier, seul dans le slot.