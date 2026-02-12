L'équipe de Suisse s'est imposée 4-0 face à la France pour son premier match olympique. Voici qui sont les trois joueurs helvétiques selon notre journaliste présent sur place.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La sélection de Patrick Fischer a bien commencé son tournoi olympique avec une victoire 4-0. Au tableau d’affichage, le score fait bonne figure. Dans les faits, ce fut tout de même plus compliqué et le résultat final est sévère pour les Français qui ont livré un match solide défensivement, mais à qui il a manqué le killer instinct en zone offensive, comme l’a remarqué l’Ajoulot Pierre-Edouard Bellemare.

Voici nos trois meilleurs joueurs suisses

⭐⭐⭐ Leonardo Genoni. C’est grâce à sa prestation de haut niveau que l’équipe de Suisse n’a pas eu trop de frayeur en fin de rencontre. Alors que les Helvètes étaient bien rentrés dans le match, ils ont ensuite levé le pied. Mais le gardien du EV Zoug a veillé au grain et récolté un premier blanchissage lors de ce tournoi malgré les 27 tirs adverses.

⭐⭐ Sven Andrighetto. Le joueur des Zurich Lions n’a marqué aucun but et n’a qu’une passe décisive à son actif. Mais quelle débauche d’énergie et quelle intensité! Avec sept tirs cadrés dont un poteau, «Ghetto» a été le joueur suisse le plus remuant lors de ce premier match olympique. Plus que Timo Meier malgré ses deux buts en fin de match.

⭐ Roman Josi. Il a beaucoup tenté offensivement et n’a pas été récompensé. Mais c’est de lui qu’est venu le 3-0 de la sécurité. Lorsque le défenseur bernois de Nashville arrive à prendre de la vitesse en zone neutre, son impact en attaque est impressionnant. Timo Meier, qui a marqué dans un filet désert grâce à lui, ne dira pas le contraire.

Et vous, auriez-vous également choisi Leonardo Genoni?