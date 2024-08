Tom Cruise descend en rappel du toit du Stade de France

Tom Cruise a donné un tournant hollywoodien à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en surgissant sur le toit du Stade de France pour descendre en rappel et s'emparer du drapeau olympique.

1/4 Tom Cruise a été la vedette de la fin de cérémonie.

AFP

La superstar de «Mission: Impossible» et de «Top Gun» a joué un nouveau grand rôle. Tom Cruise est en effet apparu sur le toit du Stade de France. Après en être descendu, il s'est ensuite échappé en moto, avant la diffusion d'une vidéo où il porte le drapeau jusqu'aux lettres «Hollywood» géantes à Los Angeles. C'est là que seront organisés les prochaines Jeux d'été en 2028.

Un spectacle imaginé par Thomas Jolly a donné une touche futuriste à la cérémonie de clôture des JO de Paris, avant que le groupe électro-rock Phoenix ne prépare un passage de relais plus festif aux stars américaines et à Los Angeles, ville-hôte des prochains Jeux d'été en 2028.

À l'issue du spectacle, le président du CIO, Thomas Bach, a salué des Jeux de Paris «sensationnels et à l'atmosphère inégalable». Il a enchaîné: «Ce furent des Jeux olympiques sensationnels du début à la fin - ou oserai-je dire, ce furent des Jeux olympiques Seine-sationnels du début à la fin». Il a ensuite remis le drapeau olympique à la maire de Los Angeles. C'est la maire de la ville, Karen Bass, qui a reçu dimanche soir le drapeau des mains du patron du CIO.

Cette passation symbolique entre les Jeux de 2024 et ceux de 2028, au terme de 16 jours de compétitions en France, est un des moments forts prévus par le protocole, pour la cérémonie en cours au Stade de France, à Saint-Denis.

Plus tôt dans la soirée Tony Estanguet, patron du comité d'organisation, a fait sourire l'audience. Selon lui, les Jeux olympiques ont transformé les Français, «un peuple d'irréductibles râleurs», en «supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter». L'ancien spécialiste de canoë a terminé son discours en s'enthousiasmant: «Du jour au lendemain, Paris est redevenue une fête, et la France s'est retrouvée».