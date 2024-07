«Je vais prendre mon Polaroïd et être en mode fangirl»

Sofia Meakin va participer à ses premiers JO.

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Émotions, persévérance et détermination. Dans tous les sports de haut niveau, c'est plein de hauts et de bas – et je suis passé par tous les états d'âme. J'ai eu une opération au bras, j'ai dû revenir de zéro en 2023. Mais malgré tout cela, j'ai continué. Et c'est grâce à ma détermination que j'arrive presque à atteindre tous les objectifs que je me suis fixée.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Ça doit être une course sur le Léman, en double mixte. J'avais 14 ans.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

Les Championnats du monde U23 en 2019. On a gagné avec ma coéquipière, mais c'était inattendu.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

J'ai trop hâte! On s'entraîne trois fois par jour, toute l'année, pour cinq régates. Quand ça arrive, on est trop contentes.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

J'essaie de ne pas en avoir. Mais j'ai des chouchous porte-bonheurs pour mes cheveux. On a nos routines, mais ce n'est pas de la superstition.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est un Polaroïd. Je vais être en mode fangirl et être insupportable (rires). Je suis déçue que Roger Federer ait arrêté, car je voulais être sur le même bateau que lui à la cérémonie d'ouverture.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Crois en toi. C'est un peu bateau, mais c'est vrai.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

De loin le port d'Hermance. C'est mon «happy place». À chaque fois que je rentre à Genève, j'y vais. C'est trop bien pour se ressourcer. Il y a trop une bonne énergie. Si je devais choisir qu'un seul endroit pour le reste de ma vie à Genève, ce serait celui-là.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi ?

Le 800 m en athlétisme. J'ai arrêté l'aviron quelque temps et je voulais trop me lancer dans le 800 m. J'ai vite compris que ça allait être dur d'aller aux JO. Ou alors la natation, mais je suis une pierre, je coule (rires).

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

J'ai trois passeports: anglais, italien et suisse. Et si on veut un truc un peu plus marrant: je suis celle qui réussis le mieux les pâtes dans l'équipe.