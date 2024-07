Blick Sport

Un couac peu commun a émaillé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le porte-drapeau italien Gianmarco Tamberi a en effet perdu son alliance dans la Seine pendant le défilé des athlètes. Alors qu'il agitait le drapeau tricolore, son anneau s'est détaché. Après avoir d'abord tapé le bord du bateau, la petite bague a finalement atterri dans l'eau.

Un incident sur lequel l'athlète italien est revenu samedi, dans un message touchant posté sur Instagram. Gianmarco Tamberi s'est ainsi excusé auprès de sa femme, et lui a même suggéré un moyen de transformer cet incident en un événement heureux: «Si tu veux, on lancera également la tienne dans ce fleuve pour qu’elles soient ensemble pour toujours. Et on aura une excuse en plus pour, comme tu m’as toujours demandé, renouveler nos vœux et se marier de nouveau.»

Un message accompagné d'une photo des deux amoureux, prise vraisemblablement le jour de leur mariage. Décidément, le cadre parisien donne toujours lieu à des histoires romantiques.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Gianmarco Tamberi est un spécialiste du saut de hauteur. A Tokyo en 2021, il est devenu champion olympique. Quatre ans plus tard, il vient défendre ses chances à Paris.