«Je fais super bien la danse du ventre»

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Mouvementé, communauté et thérapie. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie: j'ai déménagé 17 fois et j'ai changé d'école 14 fois. Dernièrement, je devais encore m'entraîner dans mon garage, à côté de ma voiture.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

C'est drôle, je pensais justement à ça aujourd'hui. La première fois que je me suis dit: «Ouah, c'est un sport que j'aime», c'est quand j'étais aux États-Unis. J'ai commencé en tant que barreuse, c'est-à-dire que je menais le bateau. Je m'occupais des virages et du rythme. J'avais 11 ans et eux la soixantaine. J'aimais beaucoup ce sentiment d'être un peu la cheffe (rires). Ils étaient tous impressionnés et moi j'ai découvert la tactique de ce sport. Et la même semaine, j'ai entendu pour la première fois le bateau glisser sur l'eau. Et ma coéquipière m'a dit: «Wow, tu entends ça? C'est incroyable, on est en train de voler.»

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu’à présent?

Je dirais la World Cup III de l'année passée, à Lucerne. On avait fini troisièmes grâce à un sprint dans les derniers mètres – ce qui nous avait permis de dépasser les championnes olympiques chinoises. C'était devant la famille, les amis et les émotions étaient très hautes.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

«It's race day baby!» J'ouvre les rideaux et je hurle ça à travers la fenêtre. Heureusement, celle avec qui je dors répond à mon énergie.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Avec mes coéquipières, on fait un check. Et quand j'étais plus proche de celle de devant, on s'embrassait la main.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Je dirais du jus de betterave. Ça aide pour fluidifier l'oxygène dans le sang.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Il faut trouver une façon d'avoir 100% confiance en soi. Et en ses points forts.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Ça doit forcément être à Genève? Parce que je voulais dire le Salève. J'adore y faire du vélo. En plus, il n'y a personne et c'est vraiment magique, une fois en haut.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Le cyclisme. Je pense que c'est un sport dans lequel je serais forte, déjà. Et en plus, c'est médiatisé et j'adore partager mes expériences.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Je fais super bien la danse du ventre (rires).

