Le médecin-chef parle des opérations de Lindsey Vonn

Cela fait maintenant cinq jours que Lindsey Vonna a violemment chuté lors de la descente olympique de Cortina. Après seulement 13 secondes de course, la reine de la vitesse est tombée et s’est fracturée le tibia gauche. Depuis, Lindsey Vonn a dû subir trois opérations, comme elle l’a relaté mercredi soir sur Instagram, où elle a également remercié «l’excellent personnel médical».

Les interventions ont été réalisées sous la direction de Stefano Zanarella, chef du service d’orthopédie de l’hôpital Ca' Foncello de Trévise. Interrogé par le journal italien Corriere della Sera, il explique: «Les paroles de la patiente nous rendent fiers. Surtout parce que nous avons géré une situation médicalement délicate, qui n’est pas encore complètement terminée.»

«Une patiente exemplaire»

Stefano Zanarella précise que la Ca’ Foncello est un «hôpital olympique», et qu’on s’y était préparé à ce type de situations. «Le personnel est formé et prêt à intervenir à tout moment. Nous avons pris en charge ce cas complexe avec une équipe d’experts, et chaque étape du processus de guérison a été décidée en concertation. Nous sommes satisfaits de l’évolution jusqu’à présent.»

Le médecin-chef insiste sur le fait que l’équipe a fait preuve du «même engagement que pour n’importe quel autre patient», sans se laisser influencer par le statut de «grande sportive» de Lindsey Vonn. «Lindsey Vonn est une patiente exemplaire, tout comme son équipe américaine et les médecins de la fédération américaine, qui nous soutiennent énormément. Ce sont non seulement de grands professionnels, mais aussi des personnes exceptionnelles.»

Picabo Street avait un mauvais pressentiment

Une autre légende du ski américain avait d’ailleurs pressenti le drame. «Quand j’ai vu le dossard No 13, j’ai presque vomi. Je n’ai presque pas dormi. J’ai pleuré toute la nuit, et encore le matin. Je ne pouvais tout simplement pas m’en débarrasser», confie Picabo Street, championne olympique de descente à Nagano en 1998, au New York Times.

Picabo Street, qui avait elle-même lourdement chuté lors de la finale de la Coupe du monde 1998 en se fracturant le fémur gauche et en déchirant ses ligaments croisés — et ce, un vendredi 13 — espère désormais un rétablissement rapide pour Vonn: «Je veux que sa jambe fonctionne à nouveau, que ses nerfs fonctionnent à nouveau, et qu’elle puisse bouger tout son corps.»