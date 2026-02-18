Le Canada a eu besoin de la prolongation pour venir à bout de la République Tchèque 4-3. La sélection de Jon Cooper a rejoint la Slovaquie parmi les nations qualifiées en demi-finale.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans une fin de rencontre tendue, les Canadiens sont parvenus à retourner la situation, eux qui étaient menés 3-2 à quatre minutes du terme. Malgré la défaite, les hommes de Radim Rulik ont présenté un jeu offensif et sans complexe face à l'équipe favorite de ce tournoi olympique, qui vise un titre qui lui échappe depuis deux éditions.

Les stars canadiennes s'en sortent

Menés 2-1 après un tiers, les joueurs à la feuille d'érable ont vu leur joueur star Sidney Crosby quitter la glace après un contact avec le Tchèque Radko Gudans en début de deuxième période. Nathan MacKinnon a cependant profité d'un «powerplay» pour égaliser à la 33e.

En dernière période, les Tchèques ont trouvé la faille au terme d'une contre-attaque par Ondrej Palat, parfaitement servi par Martin Necas à la 53e. Mais les Canadiens n'ont pas lâché l'affaire et sont revenus à trois partout à la 57e par le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki, qui a dévié le palet au fond des filets du portier Lukas Dostal. Poussés en prolongation, Connor McDavid et Cie n'ont eu besoin que de 1'22'' pour emporter l'enjeu. Mitch Marner est parvenu à prendre la défense tchèque de vitesse pour aller marquer le but décisif.

Plus tôt dans l'après-midi, la Slovaquie a facilement vaincu l'Allemagne 6-2 pour se hisser en demi-finale. Thomas Tatar et ses coéquipiers ont fait la différence dans le tiers médian et menaient déjà 4-0 à la demi-heure de jeu.