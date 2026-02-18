Sidney Crosby sort blessé face à la Tchéquie

Coup dur pour le Canadien Sidney Crosby, qui a dû quitter ses coéquipiers lors du quart face à la Tchéquie. Après deux tiers, les deux équipes étaient dos à dos.

Blick Sport

Stupeur dans les rangs canadiens! Déjà car, après 40 minutes, le score était de 2-2 entre la sélection à la feuille d'érable et la Tchéquie. Mais surtout parce que, dans la deuxième période, les favoris à la médaille d'or ont perdu leur capitaine Sidney Crosby.

Le joueur de Pittsburgh s'est fait lourdement checker par Radko Gudas, joueur de Anaheim. Le No 87 du Canada est sorti en boîtant sur sa jambe droite et n'a pas fini le deuxième tiers. D'après ESPN, le capitaine canadien ne reviendra pas dans le troisième tiers.

Avant cette rencontre, Sidney Crosby était à égalité au deuxième rang des compteurs, avec six points en trois matchs. Il n'avait pas inscrit de point en quart de finale avant de quitter la glace.