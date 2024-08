«On peut être atteint d'endométriose et continuer à se battre»

Rachel Pellaud a terminé dernière de sa demi-finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Rachel Pellaud est passée à côté de sa demi-finale du 800 m. La Biennoise a terminé avec un temps de 2’03"36, bien loin de ses standards. Pourtant, après sa course, elle n'a aucun regret: «Elles étaient beaucoup plus fortes que moi et il fallait faire 1'57 pour aller en finale. J'ai tenté, mais je ne regrette rien.»

Effectivement, elle a essayé de réaliser un beau coup. Après 200 m et un départ canon, elle était au coude à coude avec la meilleure athlète du monde, Keely Hodgkinson. «Je l'ai fait parce que soit j'allais être devant, soit derrière dans le peloton», analyse-t-elle. Elle a donc choisi la première option, en vain.

Car sur la fin, elle s'est fait «bouffer» par toutes ses concurrentes. «J'en ai vu une, deux, trois qui sont passées. Après, j'ai perdu le fil. Et j'ai vu l'Australienne passer et je me suis dit: 'C'est vraiment une catastrophe.' (rires)» Malgré sa course ratée, la Biennoise préfère en rire.

Mais comment explique-t-elle sa défaillance? «Je n'avais plus les jambes, répond-elle. J'avais aussi un peu plus peur et j'avais plus de pression. J'ai senti mes ischios à l'échauffement et j'ai aussi mal dormi.»

Record de Suisse en vue?

Avant tout, elle a passé un excellent moment. «Le public était incroyable et je savais que je ne devais avoir peur de rien, puisque ma famille et mes amis étaient là, souffle-t-elle. J'espère qu'ils sont fiers.»

D'un point de vue plus global, Rachel Pellaud retient «tout le chemin parcouru cette dernière année». Elle a aussi un message à faire passer: «Je suis atteinte d'enométriose. Et je voulais dire à toutes les femmes qu'on peut être malade mais continuer à se battre, à y croire. Maintenant, je vais essayer de me battre les quatre prochaines années pour aller à Los Angeles.»

Avant ça, il y aura toutefois Athletissima (le 22 août prochain). Et avec plein d'ambition pour la discipline en Suisse. «Je pense que les trois filles ici (ndlr: elle, Audrey Werro et Valentina Rosamilia) sont capables de faire tomber le record de Suisse cette année.» Sur laquelle mise-t-elle? «Moi, j'espère», rigole-t-elle. Les paris sont lancés.