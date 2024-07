Céline Dion fera son grand retour pendant la cérémonie d'ouverture des JO

1/7 Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Céline Dion comme ça, lors d'un concert en 2016.

Michel Imhof

La carrière de Céline Dion ne manque pas de cachet. Elle a remporté le Concours Eurovision de la chanson pour la Suisse en 1988 et a engrangé un succès mondial avec son titre phare sur la bande son de «Titanic», «My Heart Will Go On». Mais c'est vendredi soir, à Paris, qu'elle devrait faire la plus grande apparition de sa carrière! Après une longue absence pour cause de maladie, elle devrait faire son grand retour lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Il a longtemps semblé impensable que la star canadienne revienne sur scène. Le 8 mars 2020, Céline Dion a donné le dernier concert de sa tournée mondiale «Courage». Les dates suivantes ont été reportées à cause de la pandémie de Covid-19, puis annulées en raison de sa maladie.

À l'affiche du Paléo Festival en 2020, Céline Dion a aussi dû annuler sa venue en 2021 puis 2023 à cause de sa santé fragile. Fin 2022, la chanteuse a annoncé qu'elle souffrait du syndrome de la personne raide (SPR) (en anglais stiff-person syndrome). Une maladie qui la fait souffrir de crampes incontrôlables. Chanter dans ces conditions, c'est «comme si quelqu'un vous étranglait», a-t-elle déclaré en mars au «Today Show».

Deux millions pour une chanson

La Canadienne n'a toutefois pas cessé de se montrer combative. Elle a visibilisé son quotidien de personne malade dans le documentaire «I Am: Céline Dion». Son but: donner du courage aux autres victimes du SPR. Grâce à un programme d'entraînement strict, elle s'est battue pour pouvoir à nouveau performer devant un public.

«C'est dur, je travaille très dur, et demain, ce sera encore plus dur», déclarait-elle en avril au magazine de mode «Vogue». La star enchaînait alors les entraînements de chant et les séances de physiothérapie cinq jours par semaines. Elle était fermement décidée à «remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible».

Ce moment tant attendu serait donc à bout touchant ce vendredi. Selon le portail de la presse people étasunienne TMZ, Céline Dion devrait empocher pas moins de deux millions de dollars pour sa prestation... soit l'interprétation d'une seule chanson! Lundi, la chanteuse de «A New Day Has Come» est arrivée à Paris, où elle a posé pour des photos avec des fans devant son hôtel. Sur les réseaux sociaux, elle a publié des photos de sa visite du Louvre: «J'adore Paris et je suis heureuse d'être de retour», a-t-elle décrit.

Lady Gaga serait aussi de la partie

Si Céline Dion n'a pas été repérée en train de répéter sur la Seine, Lady Gaga aurait été prise la main dans le sac. La chanteuse de «Bad Romance» devrait elle aussi faire partie du spectacle d'ouverture qui n'aura, pour la première fois de l'histoire, pas lieu dans un stade. La traditionnelle marche des athlètes se fera par bateau sur un tronçon de six kilomètres sur la Seine.

«Ça me manque tellement. Les gens. Ils me manquent», confie Céline Dion, les larmes aux yeux, dans son documentaire. L'icône peut se réjouir, et nous aussi: les retrouvailles tant attendues auront lieu vendredi soir.