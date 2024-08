Ces couples participent ensemble aux Jeux olympiques

1/4 Couple en aviron: la remplaçante suisse Sofia Meakin est en couple avec le candidat à l'or allemand Oliver Zeidler.

Matthias Dubach

Roger Federer garde un bon souvenir des Jeux olympiques, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le privé. En effet, c'est lors de l'édition grecque en 2000 que le Bâlois a rencontré sa femme Mirka, alors encore nommée Vavrinec et également joueuse de tennis. L'amour va-t-il aussi frapper dans le camp suisse cette année à Paris? C'est certain.

D'autres couples, comme le cavalier suisse Martin Fuchs et la cavalière de dressage australienne Simone Pearce, se sont rendus ensemble à Paris. Tout comme d'innombrables autres personnes qui se sont rencontrées et se sont aimées dans le cosmos du sport de haut niveau.

L'Autrichienne Lea Siegl et le Suisse Felix Vogg forment aussi un couple de cavaliers, mais ces derniers participent au concours complet. Tous deux s'étaient qualifiés pour Paris, mais le cheval de la cavalière n'ayant pas passé le contrôle médical, elle n'a pas pu concourir.

Des étincelles au-delà des frontières suisses

Dans les sports nautiques aussi, les coups de foudre sont fréquents. Le navigateur suisse Sébastien Schneiter, qui navigue ces jours-ci au large de Marseille avec son coéquipier Arno del Planta, est en couple depuis plus de six ans avec la véliplanchiste autrichienne Lorena Abicht.

La sélection suisse d'aviron compte deux couples. Célia Dupré et Tim Roth sont sur la même longueur d'onde en privé, tout comme Lisa Lötscher et Kai Schätzle. La remplaçante suisse de l'aviron, Sofia Meakin, est en couple avec le prétendant allemand à l'or Oliver Zeidler.

En BMX, hommes et femmes concourent aux mêmes endroits. Une bonne nouvelle pour le Suisse Simon Marquardt, qui est en couple avec la Colombienne Gabriela Bolle.

Publicité

Plusieurs couples en tennis

Et au niveau international? En athlétisme, la Jamaïcaine Junelle Bromfield et la superstar du sprint Noah Lyles forment un couple de rêve sur le tartan.

En tennis, Elina Svitolina et Gaël Monfils sont mariés et ont eu un enfant ensemble. Toujours dans le monde de la petite balle jaune, la Britannique Katie Boulter et l'Australien Alex De Minaur sont en couple. En judo, la Belge Gabriella Willems et l'Italien Christian Parlati sont ensemble. En escrime, Lee Kiefer et Gerek Meinhardt se sont retrouvés dans l'équipe américaine.

La navigatrice autrichienne Lara Vadlau et la footballeuse allemande Lea Schüller participent également aux Jeux olympiques en tant que couple. L'équipe allemande dispute d'ailleurs deux matches à Marseille, où se déroulent les épreuves de voile.