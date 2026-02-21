Ski alpinisme: La Suisse en argent sur le relais mixte

Marianne Fatton et Jon Kistler se sont offerts une belle médaille d'argent en relais mixte. C'est la 20e médaille helvétique dans ces Jeux olympiques de Milan-Cortina.

ATS et Blick Sport

Marianne Fatton décroche une deuxième médaille dans ces Jeux olympiques 2026! Après l'or en sprint, la Neuchâteloise a remporté la médaille d'argent du relais mixte, avec son compatriote Jon Kistler.

Pour une première, ce format de relais a donné de quoi se réjouir au public présent dans les tribunes. Dès le départ, la Française Emily Harrop a donné le ton en montrant qu'elle était certainement un peu vexée d'avoir manqué l'or du sprint qui lui tendait les bras.

Partie un peu plus tranquillement, Marianne Fatton a perdu près de dix secondes sur son premier relais. Jon Kistler, brillant lors des séries du sprint mais malheureux en finale (6e), a repris du temps sur Thibault Anselmet. Insuffisant toutefois pour mettre Fatton dans des conditions idéales. Il y a tout de même eu du suspense car la Neuchâteloise a profité de mauvaises transitions de Harrop à moins de deux secondes! Kistler a tout tenté dans le dernier relais, mais Anselmet n'a pas manqué ses transitions et a pu conserver suffisamment d'avance pour l'emporter avec plus de 11 secondes de bonus. Malgré une pénalité de trois secondes, les Espagnols ont pris la troisième place à 26''50.

Cette première de ski alpinisme fut une belle réussite et a confirmé la domination de trois nations: la Suisse, la France et l'Espagne. A voir si le format va évoluer dans quatre ans dans les Alpes françaises.