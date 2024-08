Esmée Böbner nommée «athlète la plus détendue»

Leur insouciance est également un point fort des deux débutantes olympiques Zoé Vergé-Dépré (à g.) et Esmée Böbner, qui se sont qualifiées pour les quarts de finale.

Nicole Vandenbrouck

Le huitième de finale du tournoi olympique de beach-volley a été le meilleur match à Paris pour Esmée Böbner et sa partenaire Zoé Vergé-Dépré. Les débutantes olympiques avaient déjà surpris leur monde en terminant en tête de leur groupe et en se montrant jusque-là. Elles se sont imposées 2-0 (29-27, 21-17) face aux Chinoises Xue/Xia et se sont hissées de manière sensationnelle en quart de finale.

Puis un clip apparaît sur les réseaux sociaux et devient viral. Il montre Esmée Böbner peu avant les huitièmes de finale, assise dans le sable, lisant un livre tout en mangeant une banane. Eurosport la qualifie d'«athlète la plus détendue» de ces Jeux. La joueuse de bloc explique: «Ici, aux Jeux olympiques, c'est devenu un nouveau rituel de lire ce livre avant les matches.» Elle a eu un peu de temps pour commencer à lire avant le match d'ouverture, «et j'ai senti que cela me faisait du bien». «Cela me prépare bien mentalement et je peux me concentrer», souligne-t-elle.

Le monde du sport se demande maintenant: quel livre apaise autant la jeune femme de 24 ans? Elle le révèle: «Ikigai: l'art de vivre japonais.» Il s'agit d'une leçon de vie et de la manière de mener une vie longue et saine. «Il convient si bien à cette période ici à Paris, car il traite aussi de la manière de réguler et de contrôler les émotions», détaille Esmée Böbner.

Esmée Böbner peut aussi se détendre

Mais elle aussi n'est qu'un être humain, et c'est ainsi que la veille du quart de finale, elle laisse libre cours à sa colère sur Instagram concernant la situation des billets. Elle dénonce le fait que le duo dispose de deux billets – à 175 euros chacun. Elle n'est pas la seule à chercher des billets pour sa famille, celle de Zoé Vergé-Dépré a aussi besoin de onze sésames.

Un autre livre que Esmée Böbner a lu et aimé est ironiquement approprié: «Surrounded by Idiots» («Entouré d'idiots»), qui décrit comment gérer différentes personnalités. Elle ne se considère pas comme une grande lectrice, «mais il y a des livres qui me captivent et que je dévore». Il s'agit principalement de livres spécialisés qui enseignent des leçons de vie ou contribuent au développement de la personnalité.

Mardi soir, Esmée Böbner aura à nouveau le temps de lire: à 21 heures, elle rencontrera les Australiennes Mariafe/Clancy avec Vergé-Dépré. Juste après, Tanja Hüberli et Nina Brunner seront confrontées au duo américain Hughes/Cheng.