Angelica Moser facilement qualifiée pour la finale à la perche

1/6 La reine suisse des airs: Angelica Moser passe facilement les qualifications à Paris.

Mathias Germann et Benjamin Soland

Deux sauts décontractés à 4,40 m et 4,55 m. Et voilà qu'Angelica Moser (26 ans) se retrouve pour la première fois en finale du saut à la perche lors de ses troisièmes Jeux olympiques d'été. «Ce n'était pas les meilleurs sauts que j'ai faits dans ma vie, mais il n'en faut pas plus pour une qualification. Je suis très contente», dit-elle avec bonne humeur.

Au vu de sa meilleure hauteur de 4,88 m, atteinte à la mi-juillet à Monte-Carlo, l'atteinte de cet objectif intermédiaire allait de soi. N'est-ce pas? Pas tout à fait. La Britannique Molly Caudery (meilleure performance de la saison à 4,92 m) se trompe, se déchire trois fois et est éliminée. «On voit à quel point cela peut aller vite. C'est très frustrant pour elle», dit Angelica Moser.

Quoi qu'il en soit, elle se battra pour les médailles mercredi à partir de 19h au Stade de France. Onze concurrentes lui barrent la route. Angelica Moser ne veut pas entendre parler de podium, la championne d'Europe se concentre uniquement sur elle-même.

Sieste ou grasse matinée? Les deux sont possibles!

«Mercredi, je vais beaucoup dormir, lire un peu et faire un peu d'exercice pour activer mon corps. Ensuite, je serai prête». Il faut le savoir: Angelica Moser aime par dessus tout dormir - que ce soit une sieste dans la journée ou une grasse matinée. «Les deux sont possibles», dit-elle en riant.

Mercredi soir, les choses sérieuses commenceront. Comparé à Tokyo il y a trois ans, où elle s'était littéralement retrouvée sous la pluie dans un stade vide et avait échoué lors des qualifications, ce sera très différent. «C'est merveilleux ici. Mes parents sont là, ainsi que de nombreux amis. Seul mon ami ami Kevin n'a pas pu venir lors de la qualification. Il a son premier entraînement avec le HC Ajoie - il ne pouvait pas sécher!».