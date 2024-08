Les parents d'une triathlète suisse se rendent à Paris à pied

S'étant rencontrés à Paris il y a 39 ans, Andrea et Ruedi Gmür se sont promis de retourner un jour dans la ville de l'amour à pied. Cela tombe bien, leur fille fait partie de la délégation suisse présente pour les JO 2024 parisiens.

1/7 Les parents de Nora Gmür, la mère Andrea et le père Ruedi Gmür, posent sur le Pont Neuf. Ils ont parcouru 850 kilomètres à pied de Schenkon (LU) à Paris.

Patrick Mäder et Benjamin Soland

Il y a 39 ans, Andrea et Ruedi Gmür se sont rencontrés à Paris et s'aiment depuis. Andrea a aujourd'hui 60 ans et travaille dans le service pédiatrique de l'hôpital cantonal de Baden. Ruedi, de deux ans son aîné, est agent fiduciaire. À l'époque, ils avaient convenu de retourner un jour à Paris, la ville de leur amour, à pied. Tous deux très sportifs, ils ont repoussé ce projet durant plusieurs années.

Mais lorsqu'il est devenu clair que les Jeux olympiques se dérouleraient à Paris, les choses se sont concrétisées. Ils ont élaboré un plan en espérant que, dans le meilleur des cas, Nora, l'une des quatre enfants des Gmür, serait de la partie à Paris. Leur fille est triathlète, et le rêve olympique de cette jeune femme de 23 ans ne s'est réalisé qu'à moitié. Elle a été sélectionnée comme athlète de réserve dans l'équipe suisse pour Paris. Donc si Julie Derron ou Cathia Schär s'étaient blessées ou étaient tombées malades, Nora Gmür aurait pris le relais. Mais cela n'a pas été le cas et elle doit maintenant repousser de quatre ans son rêve de participer à ses premiers Jeux olympiques. «Cela aurait bien sûr été la cerise sur le gâteau de notre voyage si Nora avait été engagée», lance Andrea Gmür.

Jusqu'à trente kilomètres par jour

Le 17 juin, Andrea et Ruedi sont partis de leur lieu de résidence à Schenkon, dans le canton de Lucerne. Ils ont parcouru 850 kilomètres, ce qui leur a pris 40 jours, en parcourant entre 22 et 30 kilomètres par jour. Mais ils en ont en réalité réalisé le triple: «Nous avons à chaque fois conduit notre bus VW jusqu'au prochain lieu d'étape, nous sommes revenus en train jusqu'au point de départ, puis nous avons marché jusqu'au camping-car», explique Ruedi pour expliquer la tactique. Ils ont donc toujours dormi dans le camping-car. «Nous sommes partis comme ça, dit Andrea. Nous voulions voir jusqu'où nous pouvions aller.»

Ils ont tenu bon, malgré les difficultés, malgré les ampoules aux pieds, malgré le mauvais temps et les chemins en partie impraticables. «C'était un voyage assez solitaire», dit Ruedi. «Nous n'avons rencontré pratiquement personne - pas de randonneurs, pas de cyclistes. Cela nous a un peu surpris.» A la question de savoir s'ils repartiraient maintenant à pied, pour rentrer en Suisse, Andrea répond sans hésiter: «Non, pas du tout. Nous sommes très heureux d'avoir fait et réussi cela. Mais maintenant, ça suffit».

Photo sur le pont de l'amour à Paris

Pour conclure l'entretien, les deux s'assoient sur le Pont Neuf, sur le parapet de pierre qui surplombe la Seine. C'est là que le réalisateur Leos Carax a tourné le film «Les Amants du Pont-Neuf» au début des années 90. En arrière-plan, on aperçoit la Tour Eiffel. L'ambiance magnifique leur fait oublier les efforts et les ampoules, et Ruedi promet déjà que «si Nora devait être au départ du triathlon pour la Suisse dans quatre ans à Los Angeles, nous imaginerions certainement à nouveau quelque chose de fou».