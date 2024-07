Deux médaillées de Tokyo doivent renoncer à Paris

Les Jeux olympiques de Paris se dérouleront sans deux médaillées suisses de Tokyo. Marlen Reusser et Jolanda Neff doivent en effet tirer un trait sur les JO qui débutent le 26 juillet prochain.

Les JO sans Reusser et Neff

Les JO sans Reusser et Neff

Jolanda Neff ne pourra pas défendre son titre de championne olympique.

Matthias Davet Journaliste Blick

Swiss Olympic a communiqué ce lundi matin la mauvaise nouvelle. Médaillée d'argent lors du contre-la-montre à Tokyo en 2021, la cycliste Marlen Reusser doit déclarer forfait pour les Jeux de Paris. Il en va de même pour la championne olympique de VTT, Jolanda Neff. La Saint-Galloise devra aussi suivre les JO depuis chez elle.

Pour la cycliste, cela est dû à une infection virale qui la tient éloignée des courses depuis près de deux mois. Cela l'empêche également de s'entraîner de manière correcte. Elle est remplacée pour la course en ligne et le contre-la-montre par Elena Hartmann. «La Grisonne de 33 ans a démontré sa bonne forme actuelle en triomphant dans le contre-la-montre des Championnats suisses fin juin et en terminant 6e du chrono d’ouverture du Giro d’Italia Women il y a une semaine», écrit Swiss Olympic dans son communiqué.

Marlen Reusser doit également tirer un trait sur Paris.

Du côté de Jolanda Neff, c'est également pour des problèmes de santé qu'elle doit tirer un trait sur ces JO. Elle a en effet découvert début juin qu'elle avait eu un rétrécissement des cordes vocales dû à l'effort, et de cela en découle des difficultés respiratoires lors d'efforts soutenus. Malgré une amélioration, la Saint-Galloise ne serait pas assez compétitive à Paris. «Swiss Olympic regrette que ces deux athlètes de haut niveau aient dû renoncer aux Jeux Olympiques et leur souhaite un prompt et complet rétablissement», écrit encore l'instance.