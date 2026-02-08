Au lendemain du titre olympique de Franjo von Allmen, une Suissesse pourra-t-elle monter sur le podium en descente? Les espoirs reposent sur Malorie Blanc, la Valaisanne qui s'est imposée sur ses terres il y a peu.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le marathon médiatique de Franjo

Les Jeux viennent à peine de commencer et j'ai peut-être déjà pris la meilleure décision de ma quinzaine. Mais pour ça, il faut que je vous explique un peu le parcours médiatique de Franjo von Allmen, nouveau champion olympique de descente.

Après avoir franchi la ligne, le Bernois est allé s'asseoir sur le siège de leader. Puis, il a fait un tour auprès des télévisions suisses (alémanique, française et tessinoise) alors que la course se déroulait encore derrière lui. Ensuite, il est retourné attendre sur son fauteuil, a tranquillement remporté le titre olympique, est monté sur le podium pour sa médaille puis… est retourné se faire interviewer par toutes les télévisions du monde (dont les Suisses, évidemment). Pour finir, il a parlé avec certains médias privilégiés, puis quelques questions auprès de la presse suisse avant de se diriger… en conférence de presse. Oui, c'est long. Mais imaginez pour lui.

En gros, il a répondu une bonne dizaine de fois à la même question («Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être champion olympique?») en anglais et en allemand. Fastidieux, mais ça fait autant partie de son nouveau rôle de champion olympique de la discipline reine des Jeux olympiques.

Bref, vous vous demandez où je veux en venir avec ma meilleure décision. Cinq heures après son titre, Swiss-Ski a invité les médias à venir discuter avec le champion olympique sur la terrasse de l'hôtel. Un rendez-vous un peu plus intimiste où, là, le natif de Boltigen a dit des choses un peu plus intéressantes. Et moi, j'ai bien fait de traverser Bormio pour m'asseoir sur la chaise à côté de lui.

1 Les principaux rendez-vous du jour

BIATHLON

14h05 Relais mixte 4 x 6km



CURLING

14h35 Double mixte, Suisse - Grande-Bretagne

19h05 Double mixte, Suisse - Norvège

SKI ALPIN

11h30 Descente femmes (Blanc, Flury, Schmitt et Suter)

SKI DE FOND

12h30 Skiathlon 10 km classique + 10 km libre

SNOWBOARD

13h00 Slalom géant parallèle femmes huitième de finale

13h24 Slalom géant parallèle hommes huitième de finale

13h48 Slalom géant parallèle femmes quart de finale

14h00 Slalom géant parallèle hommes quart de finale

14h12 Slalom géant parallèle femmes demi-finale

14h19 Slalom géant parallèle hommes demi-finale

14h26 Slalom géant parallèle femmes Finale

14h36 Snowboard Slalom géant parallèle hommes Finale

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Dario Caviezel et Gian Casanova (snowboard). On ne va pas se mentir: du côté des hommes ce dimanche, il ne devrait pas y avoir de médailles. À moins d'une belle surprise. En cette année 2026, Gian Casanova est déjà monté à une reprise sur le podium lors d'un géant parallèle. Quant à Dario Caviezel, respectivement 22e et 14e à PyeongChang et à Pékin, ses chances sont aussi minces. Mais laissons-nous rêver.

La Suissesse

Malorie Blanc (ski alpin). Au sein d'une équipe de vitesse décimée, la cheffe de file est… une jeune Valaisanne de 22 ans. Malorie Blanc a brillé du côté de Crans-Montana juste avant les Jeux. Certes, ce n'était «qu'en» super-G mais il faudra être attentif au moment où la skieuse d'Aproz s'élancera sur la piste du côté de Cortina, avec son dossard No 1.

3 La performance suisse de la veille

Franjo von Allmen, évidemment. Le Bernois est devenu le cinquième suisse à devenir champion olympique de descente. Il succède ainsi à Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et Beat Feuz (2022). Le chien fou a joué les trouble-fêtes du côté de l'Italie, s'imposant devant deux Transalpins, Giovanni Franzoni et Dominik Paris.

4 La performance internationale de la veille

Au terme du premier jour, ce sont les Italiens qui mènent la course aux médailles. En plus des deuxièmes et troisièmes places en descente, ils ont décroché la victoire en patinage de vitesse chez les femmes (3000 m), grâce à Francesca Lollobrigida. Cerise sur le gâteau, la Transalpine a battu le record olympique sur sa discipline. Autant dire que l'Italie débute très bien ses JO à domicile.

5 L'image de la veille

La Genevoise Sarah Höfflin s'est fait une belle frayeur lors des qualifications du slopestyle. Lors de son premier run et sur un saut, elle a vu la fixation de son ski gauche se détacher. Difficile, dans ce genre de conditions, de retomber parfaitement. Heureusement, elle ne s'est pas fait mal dans sa chute. Sauf qu'elle n'est pas parvenue à réussir un deuxième run suffisant pour se qualifier pour la finale.

6 Le chiffre du jour

50 arrêts. Quelle immense prestation de la part de Saskia Maurer. La gardienne du CP Berne a dégoûté les superstars canadiennes et c'est grâce à elle que la Suisse a pu longtemps, très longtemps, y croire dans son match face aux Nord-Américaines. Au final, la troupe de Colin Müller s'est logiquement inclinée mais il faudra quand même compter sur elle (et sa portière) lors des prochains matches.

7 L'histoire du jour

Pascale pensait venir à la maison suisse y voir le sacre d'un Suisse en descente. Si le sacre de Franjo von Allmen en l'a donc pas franchement surprise, c'est les conditions dans lesquelles elle a vécu ce titre olympique qui étaient inattendues. À sa gauche, elle a eu la chance de vivre ce moment historique avec ni plus ni moins que le président de la Confédération, Guy Parmelin. Le Vaudois n'a pas pu se rendre à Bormio à temps et s'est donc arrêté à la maison suisse pour l'occasion. Récit d'un moment spécial.

8 Les coulisses des JO

Un champion olympique, ça se fait désirer. Si Franjo von Allmen a franchi la ligne à 11h50, il s'est présenté devant la presse écrite et les radios régionales à… 14h13. Entre aller-retours auprès de toutes les télévisions nationales et la cérémonie protocolaire, il fallait être patient. Heureusement, le soleil brillait sur Bormio et cela a davantage été l'occasion de bronzer un peu.

9 Le quiz du jour