Un premier jour de gloire pour Marco Odermatt?

La descente olympique a lieu au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina. Marco Odermatt va-t-il décrocher une première médaille d'or?

Matthias Davet Journaliste Blick

Marco Odermatt doit (presque) s'inspirer de Beat Feuz

Beat Feuz est meilleur avec les portes sur la piste qu'avec celles de la salle de presse à Bormio. Devant mes yeux, le Bernois s'est essuyé deux refus au moment de vouloir sortir de la grande tente où se rassemblent les médias avant et après les courses.

Au-delà de la scène qui prête à sourire, il y a surtout le fait que, durant ces Jeux, on croise sans aucun problème les grandes gloires du ski alpin au détour d'une rue. Que ce soit le champion olympique bernois, le Français Luc Alphand et son casque «Lucho», vainqueur à deux reprises sur la Stelvio (1995, 1996) ou Bernhard Russi, vainqueur lors des Jeux de Sapporo en 1972.

Ce samedi, ce sont par contre vers un autre grand homme du ski alpin que tous les yeux seront tournés. Marco Odermatt sera dans le portillon de départ et tentera d'aller tout rafler. Le Nidwaldien peut viser quatre médailles d'or (descente, combiné par équipes, super-G et géant), quelque chose qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du ski alpin.

Mais la route est encore longue. Pour «Odi», il faudra plutôt imiter le Beat Feuz de 2022, impérial sur la piste, plutôt que celui de 2026, qui rate les portes (de la salle de presse).

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

10h05 Suisse - Suède, tour préliminaire double mixte

SKI ALPIN

11h30 Descente hommes (Odermatt, von Allmen, Monney, Rogentin)

SKI FREESTYLE

10h30 Slopestyle femmes qualifications (Gremaud, Höfflin, Tanno)

14h00 Slopestyle hommes qualifications (Bösch, Gubser, Ragettli, Rhyner)

HOCKEY SUR GLACE

21h10 Suisse - Canada, tour préliminaire du tournoi féminin.

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse.

Marco Odermatt (ski alpin): C'est le grand jour pour «Odi». Champion olympique de géant, le Nidwaldien va tenter de remporter l'un des plus beaux succès possibles dans le monde du ski: l'or en descente. Après une belle frayeur la veille, lors du dernier entraînement, nul doute qu'il sera d'attaque pour se mettre en évidence sur la Stelvio. Ses principaux concurrents à Bormio? Les Italiens, dont Giovanni Franzoni, mais surtout ses propres coéquipiers Franjo von Allmen et Alexis Monney. Et il ne faudra pas oublier Ryan Cochran-Siegle. Du beau monde qui va donc vouloir priver Marco Odermatt d'un titre en descente.

La Suissesse.

Andrea Brändli (hockey sur glace): La gardienne de l'équipe de Suisse risque bien d'avoir une soirée mouvementée du côté de la deuxième patinoire milanaise. Andrea Brändli, pour autant qu'elle soit titularisée, devra se coltiner les stars canadiennes pour la deuxième rencontre de la troupe de Colin Müller dans ce tournoi. Si les progrès de cette équipe sont visibles ces dernières années, cette rencontre face à des professionnelles nord-américaines pourrait tout de même ressembler à une partie déséquilibrée. Très déséquilibrée, même. À moins que la gardienne à croix blanche ne sorte le match de sa vie. Meilleure gardienne du championnat de Suède la saison dernière, elle a les épaules suffisamment larges. Est-ce que ce sera suffisant?

3 La performance suisse de la veille

L'équipe de Suisse de hockey sur glace a battu la Tchéquie lors des tirs aux buts. Sur les quatre pénaltys inscrits par la sélection de Colin Müller, deux l'ont été par la jeune et talentueuse, Ivana Wey. C'est son penalty réussi qui a offert le point de bonus à la sélection helvétique.

4 La performance internationale de la veille

La star américaine Lindsey Vonn, gravement blessée au genou gauche, a bouclé sans dommage sa descente. L'Américaine de 41 ans faisait figure de grande favorite avant sa chute à Crans-Montana la semaine dernière. Depuis, elle souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche. La championne olympique 2010 de descente à Vancouver a paru relativement prudente sur l'Olimpia delle Tofane et a terminé avec le 11e temps, à 1''39 de sa compatriote Jacqueline Wiles. Mais elle était là. Et c'est bien le plus important.

5 L'image de la veille

Mariah Carey a honoré la cérémonie d'ouverture de sa présence.

6 Le chiffre du jour

18 ans et 9 jours. En 2018, Mathilde Gremaud est devenue la plus jeune skieuse freestyle à glaner une médaille lors des Jeux olympiques de PyeongChang en Corée du Sud. Depuis, la Gruérienne n'a cessé de progresser et débarque en Italie en tant que tenante du titre. La skieuse de La Roche fera son entrée en lice dès aujourd'hui lors des qualifications du slopestyle du côté de Livigno.

7 L'histoire du jour

S'il prend bel et bien part à la descente olympique, Daniel Hemetsberger mériterait une médaille pour son courage. Jeudi, l'Autrichien a lourdement chuté lors du deuxième entraînement. De quoi lui faire perdre quelques dents. Et pourtant, le lendemain, il était dans le portillon de départ pour la troisième répétition générale. Une fois dans l'aire d'arrivée, il a relevé ses lunettes et on a pu apercevoir les dégâts. Ce n'était pas beau à voir.

8 Les coulisses des JO

Immense coup dur pour le Valaiso-Belge Maximilien Drion. Le spécialiste de ski alpinisme devait être porte-drapeau pour son pays, mais n'a pas pu rallier Milan à cause... d'un train suisse. Voici pourquoi.

