«Suisse - Canada en 2006? Je le regardais avec mes parents»

Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le jour où la Suisse a battu le Canada lors des Jeux olympiques de 2006 à Turin. Et les internationaux suisses? Que faisaient-ils?

Grégory Beaud et Nicole Vandenbrouck

Patrick Fischer

«Je m'en rappelle forcément bien puisque c'était ma deuxième participation aux Jeux olympiques. Ce fut une belle épopée, avec des victoires contre les Canadiens puis les Tchèques le lendemain. Sportivement parlant, c'était bien, mais je n'ai pas vraiment ressenti l'ambiance olympique à Turin à l'époque. Je pense que c'est bien mieux maintenant. Je l'ai dit aux gars aussi. Mais nous sommes dans une autre ère. Je pense qu'en 2006, il nous fallait un gardien exceptionnel, capable de tout arrêter. Et nous l'avions. Aujourd'hui, nous avons progressé et la comparaison est impossible.»

Jan Cadieux

«Je jouais à Genève-Servette et on avait un tournoi, vu que le championnat était en pause. On avait un tournoi à Villars et nous étions là-haut pour les deux jours durant lesquels la Suisse affrontait successivement le Canada et la Tchéquie. On devait jouer le match et on regardait sur une petite télé dans un restaurant à Villars. Heureusement qu'il y avait cette solution, sinon on aurait raté un des plus grands moments du hockey suisse. C'est un moment qui a marqué une génération. C'est ce qu'on a envie de faire également. Nous voulons inspirer une génération.»

Roman Josi

«Je me rappelle très bien de ce match. J'avais 15-16 ans, donc ce sont des images qui restent gravées. Nous l'avons regardé en famille. Quand tu es enfant, ce sont ce genre de moments qui te font rêver de jouer un jour les Jeux olympiques. Mais quand j'étais gamin, je ne regardais pas que le hockey sur glace aux JO. Été, hiver... Peu importe! La télé était toujours allumée. Je suis un des plus anciens de l'équipe, donc j'ai des souvenirs qui remontent un peu plus loin que ce match de 2006. Pour moi, le premier moment qui me reste, c'est la victoire des Tchèques à Nagano, en 1998. Je vois encore très bien les maillots et comment ils ont gagné.»

Nino Niederreiter

«Paul DiPietro! C'est ça le souvenir (rires). C'est vraiment une personne sympa et le fait qu'il ait mis ces deux buts, c'est vraiment spécial. Je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais dans ma chambre avec mes parents et nous regardions le match ensemble. Comme nous sommes nés le même jour avec DiPietro, j'aimais déjà bien ce joueur avant qu'il marque ces deux buts (rires).»

Reto Berra

«Deux moments forts m'ont marqué lors de ces matches contre le Canada. Je me souviens du match à Turin, et surtout de Martin Gerber dans les buts. Il semblait incroyablement excentré et jouait avec son style papillon. Mais le match quatre ans plus tard à Vancouver reste encore plus gravé dans ma mémoire, car il s'est joué aux tirs au but. Avec Jonas Hiller dans les buts, l'équipe nationale suisse s'est inclinée 2-3. La domination des Canadiens au niveau des tirs était écrasante (ndlr 47-23). À l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point ces matches ont eu de l'importance pour le hockey suisse.»

Leonardo Genoni

«Je me souviens seulement que je n'ai pas pu regarder le match contre le Canada à Turin en direct à la télévision. J'ignore pourquoi. Mais j'en ai vu les temps forts. C'était le début des crosses en carbone. Non seulement le hockey sur glace a fait d'énormes progrès, mais l'équipement des gardiens de but aussi.»