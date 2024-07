La Corée du Nord et la Corée du Sud s'unissent le temps d'un selfie

L'image fait le tour du monde.

Ça aussi, ce sont les Jeux Olympiques! Immédiatement après la cérémonie de remise des prix en tennis de table mixte mardi, le Sud-Coréen Lim Jonghoon prend un smartphone et avec une photo spéciale. La raison? Sur le selfie, on peut voir l'équipe de Corée du Sud, composée de Lim Jong-hoon et Shin Yu-bin, avec ses adversaires de Corée du Nord, Ri Jong-sik et Kim Kum-yong, et de Chine, Wang Chuqin et Sun Yingsha.

Dans la discipline, la Corée du Sud a remporté le bronze, la Corée du Nord l'argent, pour signer le retour du pays aux Jeux Olympiques après son absence lors de ceux de Pékin en 2021, alors que l'or revenu à l'équipe chinoise. «Je les ai félicités quand ils ont été présentés sur le podium en tant que médaillés d'argent», a raconté Lim Jong-hoon à la presse sud-coréenne après la cérémonie.

«Le véritable esprit des Jeux olympiques»

Un moment particulier si l'on considère la situation tendue qui règne depuis des décennies entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. En janvier dernier, le dirigeant Kim Jong Un avait d'ailleurs qualifié la Corée du Sud d'«ennemi principal».

Désormais, le selfie est célébré comme un rare signe d'unité transfrontalière entre des pays considérés donc comme ennemis. «C'est le véritable esprit des Jeux olympiques», s'est réjouit un commentateur sud-coréen.