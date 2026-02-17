Atle Lie McGrath: «J'ai le cœur à nouveau brisé»

En tête après la première manche de slalom, Atle Lie McGrath a enfourché avant de partir s'isoler dans la forêt. Le Norvégien a pris la parole sur Instagram, en rendant hommage à son grand-père.

La scène lundi lors du slalom était surréaliste. En tête après la première manche, Atle Lie McGrath a enfourché après 15 secondes de course et a offert à Loïc Meillard son premier titre olympique. La déception était immense pour le Norvégien, qui est ensuite parti se réfugier dans le bois, après avoir jeté ses bâtons et déchaussé ses skis. «J'avais juste besoin de m'éloigner de tout. Je pensais trouver un peu de calme et de paix. Mais non, parce que les photographes et la police sont venus me chercher dans la forêt. C'était une expérience surréaliste», a-t-il expliqué en fin d'après-midi après avoir convoqué la presse devant son hôtel du centre-ville de Bormio.

Il faut dire que ce n'était pas le seul coup dur pour le slalomeur scandinave ces derniers jours. La veille de la cérémonie d'ouverture, il a perdu son grand-père, âgé de 83 ans. «J'ai perdu quelqu'un que j'aime tellement. C'est un des moments les plus difficiles de ma vie. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à gérer la situation ces derniers jours», a souligné le Norvégien qui arborait un brassard noir pendant ses courses dans le nord de l'Italie.

Ce mardi, il a repris la parole sur ses réseaux sociaux, avec un message poignant. «J'ai tout donné. J'ai poursuivi le plus grand rêve qui soit. J'ai essayé de recoller les morceaux de mon cœur brisé cette semaine, pour qu'il se brise à nouveau», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

«Prenez soin des personnes que vous aimez, vous ne savez jamais combien de temps elles resteront à vos côtés», a-t-il rajouté, faisant référence à son «Fafao», son grand-père.