Les hockeyeurs aux plus gros salaires présents aux Jeux

Des stars, des stars et encore des stars! Pour la première fois depuis 2014, les vedettes de NHL sont de retour aux Jeux olympiques. Et voici la liste de ceux qui gagnent le plus.

Stephan Roth

1 Leon Draisaitl (Allemagne, 30 ans)

La superstar des Oilers gagne 12.7 millions de francs cette saison, la première de son contrat de huit ans. Le capitaine et porte-drapeau allemand a atteint la finale de la Coupe Stanley avec Edmonton au cours des deux dernières années et a marqué 62 points en 47 matches de playoffs. La saison dernière, il a terminé meilleur buteur de NHL. En 2019-20, il était le meilleur buteur et le MVP de la ligue.

2 Nathan MacKinnon (Canada, 30 ans)

La vedette de l'Avalanche du Colorado gagne 12,4 millions de francs. Le centre est actuellement le deuxième meilleur marqueur de NHL, derrière Connor McDavid. Il a également été MVP (2023-24) et a offert à Colorado la Coupe Stanley en 2022. Lors du dernier rendez-vous des stars de la NHL sur la scène internationale, il y a un an, il était le MVP des Canadiens au tournoi des 4 nations.

3 Auston Matthews (USA, 28 ans)

Le centre, qui avait peaufiné son jeu chez les ZSC Lions en 2015-16, ne peut pas se targuer de succès en playoff avec les Maple Leafs de Toronto. Cette saison, le capitaine américain, qui a été trois fois meilleur buteur de NHL, touche 11,7 millions de francs.

4 Mitch Marner (Canada, 28 ans)

Comme Matthews, l'ailier agile n'a pas réussi à s'imposer à Toronto lors des playoffs. L'été dernier, les Vegas Golden Knights lui ont fait signer un contrat de huit ans et lui ont versé 11,5 millions de francs pour la première saison.

4 Mikko Rantanen (Finlande, 29 ans)

La saison dernière, alors que son contrat arrivait à échéance, le Finlandais a été transféré deux fois. D'abord de Colorado à Carolina, puis à Dallas. Les Texans ont alors réussi à s'attacher les services du puissant ailier, avec un contrat de huit ans. Son salaire cette saison: 11,5 millions. Il a remporté la Coupe Stanley avec Colorado en 2022, aux côté de Nathan MacKinnon..

6 Elias Pettersson (Suède, 27 ans)

L'attaquant des Vancouver Canucks perçoit 11,1 millions de dollars par saison. Et son contrat court jusqu'en 2032! Il y a trois ans, en 2022-23, il a comptabilisé 102 points en saison régulière. Cette saison, il n'en a inscrit «que» 34 en 49 matches.

7 William Nylander (Suède, 29 ans)

Le fils de Michael Nylander (53 ans, ex-joueur de Lugano, Zurich et Kloten) empoche 10,4 millions à Toronto et est le meilleur marqueur des Maple Leafs cette saison, avec 52 points en 40 matches.

8 David Pastrnak (République Tchèque, 29 ans)

On ne se souvient pas volontiers de «Pasta», puisque c'est lui qui a abattu la Suisse en finale des championnats du monde 2024, à Prague. Les Boston Bruins le payent 9,57 millions par saison.

Quatre des grands noms de l'équipe canadienne ne font pas partie des joueurs les mieux payés à Milan: Connor McDavid (7,7 millions), Sidney Crosby (7,5 millions), Cale Makar (6,7 millions) et la jeune star Macklin Celebrini (0,75 million).

Le joueur suisse le mieux payé de NHL est Timo Meier, qui touche cette saison un salaire brut de 8,2 millions de francs.